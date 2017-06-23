Лавров: в отношении России к Беларуси нет никаких аллергий и ревности

Накануне 25-летнего юбилея установления дипломатических отношений России и Беларуси министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров ответил на вопросы представителей белорусских СМИ, аккредитованных в РФ.

Одной из актуальных тем стало взаимное сближение Беларуси со странами Евросоюза, которое, по словам Лаврова, "ни в коем случае не ухудшит союзнические отношения Беларуси и России".



© Sputnik / Сергей Пушкин. Посол РФ: Беларуси и России нужно учиться жить в правовом поле

"У нас нет никаких аллергий, никакого ощущения ревности. Это естественное стремление любой страны, в том числе и РФ, искать взаимовыгодные связи со всеми своими соседями", — отметил Лавров.

Беларусь, учитывая географическое и геополитическое положение страны, имеет полное право и даже должна добиваться хороших отношений со всеми своими соседями, подчеркнул глава внешнеполитического ведомства РФ.

"То, что к соседям приходит озарение и они начинают отказываться от своей санкционной принудительной позиции в отношениях с Беларусью, это можно только приветствовать ", — заявил Лавров.

В то же время глава МИД России высказал надежду, что страны ЕС таким образом не пытаются снова оторвать Беларусь от России, а попросту убедились, что любые санкции — это путь в никуда.

Комментарий министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова слушайте на радио Sputnik Беларусь.