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Лавров: в отношении России к Беларуси нет никаких аллергий и ревности
24.06.2017 14:08 — Разное | Sputnik Беларусь
Накануне 25-летнего юбилея установления дипломатических отношений России и Беларуси министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров ответил на вопросы представителей белорусских СМИ, аккредитованных в РФ.
Одной из актуальных тем стало взаимное сближение Беларуси со странами Евросоюза, которое, по словам Лаврова, "ни в коем случае не ухудшит союзнические отношения Беларуси и России".
© Sputnik / Сергей Пушкин.
"У нас нет никаких аллергий, никакого ощущения ревности. Это естественное стремление любой страны, в том числе и РФ, искать взаимовыгодные связи со всеми своими соседями", — отметил Лавров.
Беларусь, учитывая географическое и геополитическое положение страны, имеет полное право и даже должна добиваться хороших отношений со всеми своими соседями, подчеркнул глава внешнеполитического ведомства РФ.
"То, что к соседям приходит озарение и они начинают отказываться от своей санкционной принудительной позиции в отношениях с Беларусью, это можно только приветствовать ", — заявил Лавров.
В то же время глава МИД России высказал надежду, что страны ЕС таким образом не пытаются снова оторвать Беларусь от России, а попросту убедились, что любые санкции — это путь в никуда.
Комментарий министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова слушайте на радио Sputnik Беларусь.
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Беларусь имеет полное право и даже должна добиваться хорошего отношения со всеми своими соседями, заявил глава российского МИД Сергей Лавров, комментируя...
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