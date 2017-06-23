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На границе Беларуси и Украины возможны затруднения в пунктах пропуска

24.06.2017 14:31 — Разное | Tut.by  
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При выезде в Украину через пункты пропуска «Комарин», «Веселовка» и «Новая Гута» водителей могут ожидать затруднения. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранкомитета.

Затруднения могут возникнуть из-за строительно-монтажных работы по установке систем управления пропуском транспортных средств.

«Время выполнения строительных работ в пункте пропуска „Комарин“ — с 26 июня по 15 июля. В пункте пропуска „Веселовка“ выполнение аналогичных работ планируется закончить не позднее 31 июля, а в пункте пропуска „Новая Гута“ — не позднее 14 августа», — рассказали в ГПК.

В ведомстве также отметили, что с целью обеспечения бесперебойного пропуска транспортных средств и граждан, возможно кратковременное изменение схем движения транспорта, в том числе частичное использование реверсивных полос движения.

В ГПК призвали водителей учитывать данную информацию при планировании поездок за границу.

 
 
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Затруднения могут возникнуть из-за строительно-монтажных работы по установке систем управления пропуском транспортных средств.

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