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В Польше изменили правила приема на работу иностранцев

24.06.2017 14:55 — Разное | Tut.by  
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Польский парламент (Сейм) принял новый законопроект по популяризации трудоустройства и учреждений рынка труда, который предусматривает новые правила приема иностранцев на сезонную работу в Польше. Об этом сообщает прес-служба Сейма. Предполагается, что этот законопроект должен адаптировать национальное законодательство Польши к директиве Европейского Союза относительно условий въезда и проживания граждан третьих стран (не стран-членов ЕС) для трудоустройства на сезонную работу. Отмечено, что предлагаемые в законе решения касаются иностранцев, которые выполняют долгосрочную работу в Польше. В частности, речь идет о гражданах Украины, Грузии, Беларуси, Армении и РФ, которые смогут пользоваться упрощенной процедурой доступа к рынку труда. Новые изменения к закону предусматривают, что, кроме разрешений на работу, которые выдает воевода на период до трех лет, введено также разрешение на сезонную работу, которое будет выдавать староста. К тому же, предлагаемые положения предусматривают создание реестра труда иностранцев, содержащий информацию о классических разрешениях на работу, разрешениях на сезонную работу, заявлениях, что составляют с целью внесения записи в реестр, и информацию старосты об отсутствии возможности удовлетворения кадровых потребностей на местном рынке труда. Как сообщается, законом предусмотрено внесение платежа (30 злотых) за регистрацию заявления работодателя о намерении трудоустройства иностранцев. Это уменьшит злоупотребления и обеспечит финансовые поступления, которые будут использованы старостами для выполнения этого задания, ожидают инициаторы законопроекта. Работу на основании заявления, зарегистрированного старостой, можно будет выполнять в течение шести месяцев на протяжении следующих 12 месяцев.
Полный текст читайте здесь: https://www.rbc.ua/rus/news/polsha-odobrila-novye-pravila-trudoustroystva-1498163766.html

Польский парламент принял новый законопроект по популяризации трудоустройства и учреждений рынка труда, который предусматривает новые правила приема иностранцев на сезонную работу в Польше. Об этом сообщает пресс-служба Сейма.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY.

Предполагается, что этот законопроект должен адаптировать национальное законодательство Польши к директиве Европейского Союза относительно условий въезда и проживания граждан третьих стран (не стран-членов ЕС) для трудоустройства на сезонную работу.

Отмечено, что предлагаемые в законе решения касаются иностранцев, которые выполняют долгосрочную работу в Польше. В частности, речь идет о гражданах Украины, Грузии, Беларуси, Армении и России, которые смогут пользоваться упрощенной процедурой доступа к рынку труда.

Новые изменения к закону предусматривают, что кроме разрешений на работу, которые выдает воевода на период до трех лет, введено также разрешение на сезонную работу, которое будет выдавать староста. К тому же предлагаемые положения предусматривают создание реестра труда иностранцев, в котором будет в том числе находиться информация о классических разрешениях на работу, разрешениях на сезонную работу.

Как сообщается, законом предусмотрено внесение платежа (30 злотых) за регистрацию заявления работодателя о намерении трудоустройства иностранцев. Это уменьшит злоупотребления и обеспечит финансовые поступления, которые будут использованы старостами для выполнения этого задания, ожидают инициаторы законопроекта.

Работу на основании заявления, зарегистрированного старостой, можно будет выполнять в течение шести месяцев на протяжении следующих 12 месяцев.

 
 
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