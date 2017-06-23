С помощью звукотерапии возможно корректировать как физическое, так и эмоциональное состояние человека, причем как "живым", так и записанным звуком, рассказал собеседник Sputnik.

"Все болезни — это психосоматика, поэтому если вы в хорошем, стабильном эмоциональном состоянии, то вашему физическому телу гораздо проще справляться со всеми задачами", — уточнил Сутугинас.

В частности, еще с древних времен известно, что звук колоколов оказывает не только ментальное воздействие, но и физическое — повышает вибрацию в пространстве, которую не выдерживают ни микробы, ни иные организмы, отметил Сутугинас.

"Эта вибрация очень сильно влияет на клетку, поскольку сама клетка обладает своей начальной частотой, природной вибрацией, поэтому такое природное воздействие, эффект резонанса — повлиять на вибрацию некой более сильной вибрацией, скорректировать, гармонизировать", — рассказал звукотерапевт.

Музыкант играет на архаичных инструментах, собранных в разных уголках планеты: планетарных и симфонических гонгах, хрустальных и тибетских чашах, шрути, конхе, акарине, сансуле. Самый необычный в коллекции — гонг четырех стихий. Музыкальные инструменты собеседник привозит из многочисленных путешествий по всему миру.

"Хочется не просто класических, понятных многим инструментов, а более забытых, необработанных, нестандартных, настоящего архаичного звука. Это кованные тибетские "поющие" чаши, кристаллические чаши, конх — это такая огромная раковина, которую в Океании с давних времен использовали как горн. Перкуссия, погремушки, трещалочки, бубны разнообразные, монохорт, шрутибокс", — рассказал Сутугинас.

Собеседник Sputnik отметил, что ему интересно все, что связано со звуком, и, в первую очередь, с голосом, потому что голос — это самый важный инструмент, которым обладает человек.

"Мне стало скучно от звука, который, безусловно красив, но ограничен либо фантазией композиторов, либо их состоянием. Появилась потребность самому поискать и исследовать возможности другого пения, в частности, для меня открылась такая практика, как горловое пение. И гораздо позже я получил несколько уроков от мастера горлового пения в Лондоне и понял, как же надо извлекать звук", — рассказал Сутугинас.

Беседу со звукотерапевтом, гонг-мастером, основателем и руководителем "Театра звука", членом международной ассоциации звукотерапевтов Андреем Сутугинасом и мастер-класс по горловому пению слушайте на радио Sputnik Беларусь.