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Французский арбитр пытался отнять у белорусских гребцов медаль в Белграде
Французский арбитр пытался дисквалифицировать белорусских гребцов на проходящем в Белграде юниорском чемпионате Европы по гребле на байдарках и каноэ. Об этом
Как сообщил директор Республиканского центра олимпийской подготовки по гребным видам спорта Сергей Хмельков, после заезда каноэ-двойки в составе Александра Гатальского и Дениса Потапенко, которые финишировали вторыми, на табло появилась надпись о дисквалификации белорусского экипажа.
«Как выяснилось, такое решение принял французский арбитр, выступающий на соревнованиях в роли заместителя главного судьи чемпионата. Протест, который подала белорусская делегация, француз отклонил, сославшись на то, что в протоколе зафиксировано смещение с траектории и заезд на другую дорожку. Тем не менее руководитель белорусской делегации подал повторный протест, настояв на пересмотре решения французского арбитра, что и было сделано главным судьей соревнований Элли Мюллер из Нидерландов. Ее вердикт был однозначным — белорусы завоевали серебряную награду заслуженно и по правилам», — рассказали в Минспорта.
Всего на данный момент белорусские спортсмены завоевали 7 медалей (2 золотые, 3 серебряные и 2 бронзовые).
Напомним, такие неприятные инциденты происходят не впервые. Накануне Олимпийских игр в Рио французская полиция
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После заезда каноэ-двойки в составе Александра Гатальского и Дениса Потапенко, которые финишировали вторыми, на табло появилась надпись о дисквалификации...
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