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На игры Кубка Конфедераций продано свыше 500 тысяч билетов

24.06.2017 18:23 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 24 июн — Sputnik. 550 тысяч билетов продано на матчи проходящего в России Кубка конфедераций по футболу из запланированных 800 тысяч, посещаемость матчей турнира хорошая, заявил вице-премьер РФ Виталий Мутко, передает РИА Новости.

На игры Кубка Конфедераций продано свыше 500 тысяч билетов
© Sputnik Алексей Дружинин
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Международный спортивный турнир проходит в России с 17 июня по 2 июля. Площадками стали стадионы в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.

Сборная России сегодня проведет заключительный матч группового этапа турнира против команды Мексики на стадионе в Казани.

"Средняя посещаемость составляет примерно 35 тысяч. Мы планировали 800 тысяч билетов реализовать, на сегодня реализовано под 550 тысяч. Уже 287 тысяч посетило матчи. 35 тысяч — это хорошая посещаемость. Соотношение российских и гостей приблизительно такое же, по сравнению с последними аналогичными турнирами. Примерно было соотношение 90% на 10%, у нас 93% и 7% это соотношение", — сказал Мутко на пресс-конференции.

 
Теги: Минск
 
 
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Сборная России сегодня проведет заключительный матч группового этапа турнира против команды Мексики на стадионе в Казани.

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