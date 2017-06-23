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Сборная России по футболу проиграла Мексике и вылетела с домашнего Кубка конфедераций
Сборная России по футболу завершила выступление на домашнем Кубке конфедераций на групповой стадии.
После победы над Новой Зеландией (2:0) и поражения от Португалии (0:1) российские футболисты уступили команде Мексики (1:2).
На гол Александра Самедова мексиканцы ответили точными ударами Нестора Араухо и Ирвинга Лосано.
В другом матче группы португальцы разгромили Новую Зеландию — 4:0. Таким образом, Португалия и Мексика вышли в полуфинал.
В группе В после двух туров с четырьмя очками лидируют Германия и Чили. Камерун и Австралия набрали по одному баллу.
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Сборная России по футболу завершила выступление на домашнем Кубке конфедераций на групповой стадии.
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