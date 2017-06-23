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Сборная России по футболу проиграла Мексике и вылетела с домашнего Кубка конфедераций

24.06.2017 20:18 — Разное | Tut.by  
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Сборная России по футболу завершила выступление на домашнем Кубке конфедераций на групповой стадии.


Reuters

После победы над Новой Зеландией (2:0) и поражения от Португалии (0:1) российские футболисты уступили команде Мексики (1:2).

На гол Александра Самедова мексиканцы ответили точными ударами Нестора Араухо и Ирвинга Лосано.

В другом матче группы португальцы разгромили Новую Зеландию — 4:0. Таким образом, Португалия и Мексика вышли в полуфинал.

В группе В после двух туров с четырьмя очками лидируют Германия и Чили. Камерун и Австралия набрали по одному баллу.

 
 
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Сборная России по футболу завершила выступление на домашнем Кубке конфедераций на групповой стадии.

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