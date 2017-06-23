ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

18-летний белорусский хоккеист был выбран на драфте НХЛ

24.06.2017 20:54 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

18-летний белорусский хоккеист Максим Сушко был выбран в четвертом раунде драфта НХЛ.


belarushockey.com

Права на белоруса закрепил за собой клуб «Филадельфия Флайерс», которая задрафтовала Сушко в четвертом раунде под общим 107-м номером.

Сейчас воспитанник брестского хоккея выступает за клуб «Оуэн Саунд Аттак» в OHL (Хоккейная лига Онтарио). В 71 игре нынешнего сезона правый форвард набрал 43 (20+23). Примечательно, что Сушко выступал за молодежную и юношескую сборные Беларуси, когда те пробивались в топ-дивизион.

Под 80-м номером также «Филадельфией» был выбран вратарь Кирилл Устименко. Талантливый голкипер является воспитанником гомельского хоккея, но несколько лет назад он перебрался в Санкт-Петербург и принял российское гражданство.

Первый же номер драфта получил швейцарский форвард Нико Хишир.

Всего на драфте было выбрано 217 хоккеистов: 81 канадец, 47 американцев, 27 шведов, 23 финна, 18 россиян, 9 чехов, 3 швейцарца, по 2 датчанина и словака, а также белорус, словенец, немец, норвежец и француз.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
18-летний белорусский хоккеист Максим Сушко был выбран в четвертом раунде драфта НХЛ.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Сборная России по футболу проиграла Мексике и вылетела с домашнего Кубка конфедераций
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика