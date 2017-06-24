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"Джазовые вечера" завершил 15-летний гитарист из Минска
24.06.2017 22:10 — Разное | Sputnik Беларусь
На финальном концерте у городской ратуши помимо прославленных джазменов завершил пятый сезон юный гитарист Влад Кучинский, который занимается музыкой с восьми лет.
В завершающем представлении выступили музыканты со всей страны: Роман Волознев (вокал, Минск), Андрей Усков (гитара, Витебск), Андрей Теребеж (саксофон, Минск), Иван Борисов (гитара, Солигорск), Максим Ласкутов (тромбон, Минск), Евгений Казак (саксофон, Гомель), Сергей Жемчужный (тенор-саксофон, Могилев). Специальный гость — заслуженный артист Республики Беларусь Валерий Шчарица (труба).
Как сыграл свой последний аккорд пятнадцатилетний гитарист Влад Кучинский, смотрите на видео Sputnik.
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В заключительную субботу у ратуши выступили Клив Джонс (США), мультиинструменталист Набиль Хемир (Тунис), коллективы Premier Orchestra і Minsk Voices (Беларусь). Смотрите на видео...
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