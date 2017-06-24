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"Джазовые вечера" завершил 15-летний гитарист из Минска

24.06.2017 22:10 — Разное | Sputnik Беларусь  
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На финальном концерте у городской ратуши помимо прославленных джазменов завершил пятый сезон юный гитарист Влад Кучинский, который занимается музыкой с восьми лет.

В завершающем представлении выступили музыканты со всей страны: Роман Волознев (вокал, Минск), Андрей Усков (гитара, Витебск), Андрей Теребеж (саксофон, Минск), Иван Борисов (гитара, Солигорск), Максим Ласкутов (тромбон, Минск), Евгений Казак (саксофон, Гомель), Сергей Жемчужный (тенор-саксофон, Могилев). Специальный гость — заслуженный артист Республики Беларусь Валерий Шчарица (труба).

Открывала "Джазовые вечера" невероятная семилетняя пианистка София Курлович, которая покорила публику своей игрой.

Как сыграл свой последний аккорд пятнадцатилетний гитарист Влад Кучинский, смотрите на видео Sputnik.

 
Теги: Витебск, Гомель
 
 
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В заключительную субботу у ратуши выступили Клив Джонс (США), мультиинструменталист Набиль Хемир (Тунис), коллективы Premier Orchestra і Minsk Voices (Беларусь). Смотрите на видео...

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