На что поднимутся цены в Витебске, а где останутся без изменения во время проведения фестиваля, выяснял корреспондент Sputnik Павел Вур.

В этом году организаторы обещают уйму интересных нововведений и мероприятий, вот только некоторые из них: обновленная фестивальная валюта "Васильки", выставка 69 гравюр самого Рембрандта, гала-концерт представителей почти всех фестивалей входящих в WAF (Всемирную ассоциацию фестивалей). На многих звезд билеты были раскуплены заранее.

Но "Славянский базар" не только ежегодный праздник культуры, это еще огромное количество туристов желающих потратить свои деньги и не меньшее количество людей и организаций, готовых эти деньги у гостей города взять, продав свои услуги или товары, иногда по завышенным ценам.



© Sputnik / Виктор Толочко Женщина, которая ведет: Спиридович отметит свои 25 на Славянском базаре

Жилищный вопрос

Ни в одной из витебских гостиниц свободных номеров на время проведения "Славянского базара" не осталось, причем бронировать их начали уже за полгода. Три самых крупных отеля в городе полностью зарезервированы под артистов и обслуживающий персонал. Сотрудники гостиниц уверили, что цены на время праздника поднимать не будут.

В хостелах же наоборот: стоимость проживания в праздничные дни поднимется практически вдвое, но, несмотря на это, забронировать место больше, чем на сутки не удастся, и то их нужно заказывать уже сейчас. Стоимость койко-места в пятиместном номере на сутки обойдется в 25 рублей, в девяти и десяти местных номерах — по двадцать рублей. При этом работники хостела признались, что в обычные дни, та же койка в пятиместном номере стоит 14 рублей, а в девяти и десятиместных номерах — 12 и 14 рублей соответственно.

В другом хостеле предложили койку в трехместном номере, но тоже всего на сутки, попросив за нее сорок долларов и рассказав, что в обычные дни ее стоимость не поднимается выше 20.

Последняя возможность для утомленного зрителя найти пристанище в "Витебске фестивальном" — квартиры на сутки, благо в интернете объявлений о сдаче жилья хватает. Но и здесь не все так просто.

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Витебск базарный" title="Витебск базарный" class=""> © Sputnik / Виктор Толочко Витебск базарный

"Вы сейчас вряд ли найдете квартиру. Например, мои заняли полгода назад. Да и жилье у всех знакомых тоже забронировано, причем несколько месяцев назад", — рассказала Ирина, владелица нескольких съемных квартир.

По словам Ирины, стоимость арендного жилья на время "Славянского базара" вырастет минимум вдвое. Так, двухкомнатная квартира, которая в обычные дни стоит 65 рублей, в праздничные дни сдается за 200.

"У нас есть группа в вайбере, в которой мы обсуждаемых подобные вопросы и вырабатываем общую ценовую политику. Подъем цен будем минимум в два раза. Недорого Вы, может быть, снимите жилье только у людей, которые занимаются этим непрофессионально" — пояснила Sputnik собеседница.

Покушать дешево

Сэкономить на еде в праздничные дни тоже не получится, и это несмотря на то, что в двух центральных заведениях корреспонденту Sputnik неуверенно сказали, что повышения цен на время "Славянского базара" не будет.

"Мы ждем, когда пройдет заседание в витебском горисполкоме, после которого решим на сколько поднимать цены. Общаясь с коллегами и по опыту прошлых лет, я твердо могу сказать, что стоимость отдыха в кафе и ресторанах поднимется у всех, у некоторых и в два раза, поэтому я не знаю, кто мог Вам сказать, что плата за еду у них останется без изменений!"- рассказала Sputnik Катерина, работница одной из крупных центральных закусочных.

Более того, цены на время праздника планируют поднимать и в столовых города, ненамного, но все же.



© Sputnik / Виктор Толочко Фестивальный Витебск

"Сколько лет живу в Витебске ни разу не ходила во время "Славянского базара" в кафе, поскольку цены везде взлетают "до небес". Особенно большие деньги дерут за перекусы, которые покупаешь в ларьках, установленных на улицах во время праздника. Все хотят заработать денег на этом мероприятии", — поделилась своим мнением жительница города Елена.

Бывалые гости мероприятия в один голос утверждают, что, как и любой фестиваль, в любой точке мира "Славянский базар" проводится не для того, чтобы экономить на нем деньги, а наоборот, чтобы от души отдохнуть, повеселиться и потратиться. Поэтому главный совет, который могут дать завсегдатаи праздника при формировании бюджета на поездку, это умножать все цены, увиденные в интернете, вдвое и готовиться расстаться с деньгами легко!