Сборная России по футболу не смогла одолеть Мексику

МИНСК, 24 июн — Sputnik. Сборная России по футболу не смогла взять верх над дружиной из Мексики в матче группового этапа Кубка Конфедераций, который проходит в России, передает РИА Новости .



© Sputnik Nina Zotina На игры Кубка Конфедераций продано свыше 500 тысяч билетов

Футболисты из Латинской Америки руководимые Хуаном Карлосом взяли верх со счетом — 2:1.

Первым в матче отличился россиянин Александр Самедов, забивший гол на 25-ой минуте. Всего пять минут понадобилось Нестору Араухо, чтобы сровнять счет. Победный мяч записал в свой актив Ирвинг Лосано на 52-ой минуте.

Юрий Жирков получил красную карточку за удар локтем соперника и покинул поле на 68-ой минуте.

Российская сборная набрала три очка и заняла третье место в группе. Первое место заняли действующие чемпионы Европы португальцы, вслед за ними разместилась команда из Мексики, а замкнула таблицу на четвертом месте Новая Зеландия.