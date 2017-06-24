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Сборная России по футболу не смогла одолеть Мексику
24.06.2017 20:13 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 24 июн — Sputnik. Сборная России по футболу не смогла взять верх над дружиной из Мексики в матче группового этапа Кубка Конфедераций, который проходит в России, передает
© Sputnik Nina Zotina
Футболисты из Латинской Америки руководимые Хуаном Карлосом взяли верх со счетом — 2:1.
Первым в матче отличился россиянин Александр Самедов, забивший гол на 25-ой минуте. Всего пять минут понадобилось Нестору Араухо, чтобы сровнять счет. Победный мяч записал в свой актив Ирвинг Лосано на 52-ой минуте.
Юрий Жирков получил красную карточку за удар локтем соперника и покинул поле на 68-ой минуте.
Российская сборная набрала три очка и заняла третье место в группе. Первое место заняли действующие чемпионы Европы португальцы, вслед за ними разместилась команда из Мексики, а замкнула таблицу на четвертом месте Новая Зеландия.
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Российская сборная набрала три очка и заняла третье место в группе, что означает выбывание из Кубка Конфедераций.
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