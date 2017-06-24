Прошлым летом, увидев распродажу авиакомпании Ryanair, мичанка Татьяна Минченок решила не упускать выгодное предложение и купила билеты в Италию. «Поскольку я очень люблю Рождество в европейских городах за его волшебную атмосферу, ехать решили в декабре 2016 года», — объясняет свой выбор Татьяна. В итоге 5-дневное путешествие, учитывая основные расходы, обошлось чуть больше 100 евро на человека.



Татьяна во Флоренции. Фото из личного архива героини.

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«Билет в обе стороны — за „смешные“ 20 евро»

Билеты из Варшавы в Италию Татьяне обошлись в «смешные» 20 евро в обе стороны. В Италии Татьяна с друзьями посетили три города: Рим, Флоренцию и Милан.

— Мы поехали компанией из четырех человек. До Варшарвы таким составом выгодно и удобно добираться на машине. Дорога обошлась в 25 евро с человека, учитывая расходы на бензин и «зеленая карту». Авто оставили поблизости с аэропортом Модлин на паркинге с интересным названием «Parkuj i Leć». Стоимость за пять суток — 2 евро с человека.

Лоукост-компании обычно летают в отдаленные аэропорты — часто трансфер стоит дороже, чем билет на самолет. Однако в случае с Италией это не так: автобус из аэропорта в Рим обошелся в 1,2 евро, а трансфер из Милана в аэропорт — в 5 евро.

Для ночлега компания снимала апартаменты через сервис Airbnb. Аренда на четыре ночи в разных итальянских городах обошлась в 22 евро с человека.

— Благодаря постоянной акции сервиса Airbnb у нас были припасены четыре купона по 50 евро. Итого вчетвером мы сэкономили на бронировании жилья около 200 евро.

Секретный бесплатный вход в музей

По Риму компания передвигалась на общественном транспорте, поэтому самым оптимальным оказался вариант купить безлимитный проездной на сутки за 7 евро. В итальянской столице Татьяне особенно запомнился район Трастевере, с узкими петляющими улочками.

— В Трастевере расположено множество кафешек, где можно попробовать вкуснейшие итальянские пиццы и различные виды паст. Средняя цена за блюдо — 5−10 евро.

Также Татьяна рекомендует взобраться на обзорную площадку, расположенную на крыше музея Капитолия. Туда можно попасть совершенно бесплатно, если не идти через главный вход:

— В районе Капитолийской площади сворачивайте в сторону Piazzale Caffarelli и ищите дополнительный вход в музей. Тогда за вход платить не придется. Кафе находится на последнем этаже. Можно взять что-нибудь перекусить, выйти на террасу — это и есть обзорная площадка.

По Италии компания перемещалась на региональных поездах Trenitalia. Два билета (Рим-Флоренция и Флоренция-Милан) обошлись в 20 евро на человека.

«В других городах оказалось дороже, чем в столице»

— Популярный навигатор Maps.me отказывался работать в старом городе Флоренции, поэтому некоторые достопримечательности, в частности необъятный собор Санта-Мария-дель-Фьоре, мы повидали множество раз. Произвел впечатление уникальный мост Понте-Веккьо, на котором расположены домики с торговыми лавочками, — делится впечатлениями Татьяна.

Во Флоренции и Милане, как говорит путешественница, оказалось дороже, чем в Риме, поэтому компания готовила самостоятельно.

— Столица оказалась значительно дешевле, чем другие города. Причем во всем: от магнитиков до походов в кафе и цен в магазине. Во Флоренции и Милане было удобно и бюджетно готовить еду в апартаментах — это экономия примерно 50% в сравнении с ценами в кафе и ресторанах. Поскольку наши апартаменты во Флоренции и Милане располагались близко к центру города, преимущественно мы перемещались пешком.

В Милане Татьяна советует подняться на крышу собора Дуомо — оттуда открывается невероятный вид на город. Правда, развлечение это не из дешевых: посещения террасы с подъемом на лифте стоит 12 евро, по лестнице — 7 евро с одного человека.

— Прилет из Милана в Варшаву был поздним, поэтому мы заночевали в отеле IBIS Warszawa Reduta, где двухместный номер обошелся в 10 евро, так как мы купили по акции. В памяти остались воспоминания о прекрасной Италии, а Рим оставил неизгладимый след в душе и взял с меня обещание вернуться. Я с большим удовольствием выполню это обещание, — говорит о своем отдыхе Татьяна.

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