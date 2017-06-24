Во время репетиции парада танк сбил дерево и врезался в столб

Танк врезался в столб в Минске 24 июня в ходе генеральной репетиции парада на проспекте Независимости.

Инцидент произошел возле станции метро «Московская». Танк двигался с большой скоростью в сторону центра по проспекту Независимости. Его занесло в сторону, и он сбил стволом дерево, а затем врезался в столб и остановился.

Никто из людей не пострадал.

Утром этого же дня на проспекте Независимости сломался и упал на проезжую часть осветительный столб. Он сразу же был демонтирован аварийными службами и увезен с дороги. В настоящее время в целях безопасности проверяются остальные осветительные столбы на проспекте.