Макей: нам удалось обеспечить равные права граждан Беларуси и России

Беларусь и Россия 25 июня отмечают 25-летний юбилей установления дипломатических отношений. В настоящее время между двумя странами существуют самые тесные, дружеские, братские отношения, и это не бравада или заявление ради заявления, это действительно так, заявил глава белорусского МИД Владимир Макей в эксклюзивном интервью Sputnik.



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"Иногда, конечно, могут возникать какие-то проблемы и трудности. Но самое главное, что есть понимание того, что они должны решаться посредством диалога откровенного, открытого, искреннего, порой эмоционального, горячего, но нацеленного на нахождение результата. Поэтому мы не делаем трагедии из того, что иногда возникают, скажем так, паузы в наших отношениях. Главное, что мы, всегда находим решение", — подчеркнул Макей.

По словам министра иностранных дел, для подтверждения нынешнего состояния взаимоотношений двух стран можно привести в пример любую сферу. В частности, в экономике налажены теснейшие связи между субъектами хозяйствования Беларуси и России, и фактически надо говорить не о товаре Беларуси и товаре России, а о товаре Союзного государства.

В то же время теснейшие контакты на всех уровнях существуют и в политической сфере. Два государства регулярно принимают двухгодичную программу согласованных действий в области внешней политики.



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Также тесное взаимодействие налажено и в военно-технической сфере. Беларусь и Россия регулярно проводят различного рода военные учения, и в этом году запланировано проведение учений "Запад-2017", которое, к сожалению, вызывает искусственно завышенное внимание со стороны западных партнеров, отметил министр.

"Можно много говорить о том, как красиво развивается сотрудничество в той или иной сфере, в экономике и так далее, но это не будет выглядеть аргументом, если это не почувствуют обычные люди, рядовые граждане. Поэтому самое главное, что нам за этот период интеграции удалось обеспечить равные права граждан Беларуси и России. Сегодня россиянин не чувствует себя чужим человеком в Беларуси, и точно также белорус не чувствует себя чужим человеком в России", — отметил Макей.

Граждане двух стран могут получать образование и в Беларуси, и в России, могут рассчитывать на оказание медицинской помощи, могут выбрать любое место жительства или место пребывания, приобретать недвижимость, что, кстати, делается много и часто. Такое обеспечение равных прав граждан глава белорусского МИД считает главным достижением во взаимоотношениях с Россией, которое необходимо не только сохранить, но и преумножить.

Фрагмент эксклюзивного интервью министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея слушайте на радио Sputnik Беларусь.