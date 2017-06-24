|
20 тысяч евро за лень и другие необычные вакансии в Германии
Такая работа кажется простой лишь на первый взгляд, но получить ее могут далеко не все. Что требуют от кандидатов и сколько им будут платить за ленивую работу.
От профессионального лжеца до испытателя эротических товаров. «Немецкая волна»
Лентяй-блогер
Наслаждаться видами апельсиновых плантаций, пить сок и делиться впечатлениями в социальных сетях — все это входит в обязанности блогера, который будет работать на немецкого производителя сока. Контракт рассчитан на 13 месяцев, за это время можно заработать 20 тысяч евро.
Профессиональный лжец
Вакансия для тех, кто умеет врать. В одно из агентств ищут актеров, сценаристов и дизайнеров. Здесь занимаются подделкой фотографий, составляют приглашения на вымышленные деловые встречи, рассылают липовые открытки из отпуска — в общем, помогают своим клиентам придумать алиби. Эта фирма существует в Бремене с 1999 года, сегодня в ней насчитывается более шести тысяч сотрудников по всей Европе.
Нюхач
Две немецкие компании, выпускающие косметику и бытовую химию, имеют в своем штате уникальных профессионалов под названием Geruchsforscher. Их задача состоит в том, чтобы обнюхивать подмышки людей, которые тестируют дезодоранты. Начальная зарплата — от 2580 до 3220 евро брутто. Кандидаты на эту вакансию должны как минимум три года отучиться на факультете биологии или биотехнологий.
Фуд-стилист
Красиво разложить еду для фотографий — настоящее искусство. Именно этим делом ежедневно и занимаются фуд-стилисты. Такие специалисты требуются в ресторанах, книжных издательствах и в агентствах по продвижению в социальных сетях. Образование повара, кондитера или фотографа будет преимуществом.
Испытатель эротических товаров
Тестировать нужно не только дезодоранты, но и… секс-игрушки. Немецкий производитель эротических товаров Vinico ищет сотрудника старше 18 лет, который готов испытывать товары на свой выбор и оставлять о них конструктивные отзывы.
Уборщик на месте преступлений
За этот тяжелый труд начинающие чистильщики в месяц получают от 1300 до 1900 евро без вычета налогов. Кандидат на вакансию уборщика на месте преступлений должен не только уметь хорошо отмывать поверхности, но и обладать особыми знаниями, которые можно получить в одной из берлинских клининговых компаний.
Нестандартная модель
На этом фото — альбинос Шон Росс из США, который прославился за счет своей «специфической» внешности. Теперь таких моделей ищут и в Германии, берлинское агентство Misfit Models просит прислать несколько фотографий и короткий рассказ о себе.
Смотритель
Чаще всего в смотрителях (Haushüter) нуждаются пенсионеры, которые надолго уезжают и боятся оставлять свой дом или квартиру без присмотра. За месяц подобной работы обещают заплатить 450 евро. Специалист должен проверять почтовый ящик, поливать растения, кормить домашних животных.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
От профессионального лжеца до испытателя эротических товаров. "Немецкая волна" составила подборку необычных вакансий в Германии.
|
Архив (Разное)
Комментарии