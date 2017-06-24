20 тысяч евро за лень и другие необычные вакансии в Германии

Такая работа кажется простой лишь на первый взгляд, но получить ее могут далеко не все. Что требуют от кандидатов и сколько им будут платить за ленивую работу.

От профессионального лжеца до испытателя эротических товаров. «Немецкая волна» составила подборку необычных вакансий в Германии.



Фото: Reuters

Лентяй-блогер

Наслаждаться видами апельсиновых плантаций, пить сок и делиться впечатлениями в социальных сетях — все это входит в обязанности блогера, который будет работать на немецкого производителя сока. Контракт рассчитан на 13 месяцев, за это время можно заработать 20 тысяч евро.

Профессиональный лжец

Вакансия для тех, кто умеет врать. В одно из агентств ищут актеров, сценаристов и дизайнеров. Здесь занимаются подделкой фотографий, составляют приглашения на вымышленные деловые встречи, рассылают липовые открытки из отпуска — в общем, помогают своим клиентам придумать алиби. Эта фирма существует в Бремене с 1999 года, сегодня в ней насчитывается более шести тысяч сотрудников по всей Европе.



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Нюхач

Две немецкие компании, выпускающие косметику и бытовую химию, имеют в своем штате уникальных профессионалов под названием Geruchsforscher. Их задача состоит в том, чтобы обнюхивать подмышки людей, которые тестируют дезодоранты. Начальная зарплата — от 2580 до 3220 евро брутто. Кандидаты на эту вакансию должны как минимум три года отучиться на факультете биологии или биотехнологий.

Фуд-стилист

Красиво разложить еду для фотографий — настоящее искусство. Именно этим делом ежедневно и занимаются фуд-стилисты. Такие специалисты требуются в ресторанах, книжных издательствах и в агентствах по продвижению в социальных сетях. Образование повара, кондитера или фотографа будет преимуществом.

Испытатель эротических товаров

Тестировать нужно не только дезодоранты, но и… секс-игрушки. Немецкий производитель эротических товаров Vinico ищет сотрудника старше 18 лет, который готов испытывать товары на свой выбор и оставлять о них конструктивные отзывы.

Уборщик на месте преступлений

За этот тяжелый труд начинающие чистильщики в месяц получают от 1300 до 1900 евро без вычета налогов. Кандидат на вакансию уборщика на месте преступлений должен не только уметь хорошо отмывать поверхности, но и обладать особыми знаниями, которые можно получить в одной из берлинских клининговых компаний.

Нестандартная модель

На этом фото — альбинос Шон Росс из США, который прославился за счет своей «специфической» внешности. Теперь таких моделей ищут и в Германии, берлинское агентство Misfit Models просит прислать несколько фотографий и короткий рассказ о себе.





Смотритель

Чаще всего в смотрителях (Haushüter) нуждаются пенсионеры, которые надолго уезжают и боятся оставлять свой дом или квартиру без присмотра. За месяц подобной работы обещают заплатить 450 евро. Специалист должен проверять почтовый ящик, поливать растения, кормить домашних животных.