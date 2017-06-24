Как выглядит бабушка, которая 20 лет занимается бодибилдингом

Дженис Лоррейн 74 года, и она профессиональный бодибилдер. Австралийка начала заниматься культуризмом 20 лет назад, когда вышла на пенсию.





Заняться бодибилдингом она решила, потому что скучала по работе школьным психологом.

«Никто не говорил мне, когда нужно идти на работу, а когда оставаться дома. Я чувствовала, что не принадлежу тому, что раньше было для меня важным. Наступило опустошение», — говорит Дженис .





Однажды женщина отправилась в спортзал, где увидела группу пожилых леди, которые с трудом делали простые упражнения. Тогда Дженис поняла, что не хочет становиться слабой и немощной как можно дольше.

Женщина начала тренироваться. Она ходит в спортзал три раза в неделю, делает 60 отжиманий и пробегает 32 километра в неделю.





«В нашем спортзале есть люди старше 80 лет! Они поддерживают физическую форму и продолжают жить активной жизнью», — делится Дженис Лоррейн.





Муж Дженис всегда поддерживает жену. Он даже помогает наносить грим на ее тело во время соревнований.





Сейчас женщина готовится к соревнованиям по бодибилдингу в Таиланде и надеется, что ее пример вдохновит других пожилых людей не ставить на себе крест после выхода на пенсию.