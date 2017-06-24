Не только программисты. Какие специалисты зарабатывают больше 1000 рублей

Средняя зарплата белорусов в мае увеличилась на 18,5 рубля и составила 795,2 рубля. FINANCE.TUT.BY посмотрел, в каких сферах уже получают «заветные» 1000 рублей.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Если смотреть средние заработки по регионам, то планку больше 1000 рублей получают только минчане (1104,4 рубля). Меньше всего зарабатывают в Могилевской области — 673,9 рубля.

По сферам деятельности средние заработки также заметно отличаются. Так, в сфере «Информация и связь» в прошлом месяце средние зарплаты составили 2 204,5 рубля. К примеру, специалисты, которые занимаются информационными технологиями и информационным обслуживанием, получали 3250 рублей, а работники телекоммуникационных компаний — 1 315,4 рубля. В горнодобывающей промышленности в среднем зарабатывают 1 293,2 рубля, на производстве кокса и продуктов нефтепереработки — 1 240,1 рубля, на предприятиях по производству химических продуктов — 1 533,3 рубля, в компаниях по оптовой торговле (за исключением торговли автомобилями и мотоциклами) — 1 096,3 рубля.

Работники воздушного пассажирского транспорта в мае зарабатывали в среднем 2 364,4 рубля.

В сфере «Финансовая и страховая деятельность» зарабатывали в мае 1 416,2 рубля. В сфере «Профессиональная, научная и техническая деятельность» средний заработок составил в прошлом месяце 1 064,3 рубля. К примеру, специалисты, которые занимаются инженерно-техническим проектированием и предоставлением технических консультаций в этой области, получали 1 397,2 рубля, а научными исследованиями и разработками — 1 060,3 рубля.

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