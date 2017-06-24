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Репетиция парада в Минске: не все танки доехали
25.06.2017 11:53 — Разное | Sputnik Беларусь
В субботу, 24 июня, прошла первая репетиция парада, приуроченного ко Дню Независимости с участием механизированной колонны. Тренировка началась в 22:00 и прошла по маршруту традиционному маршруту от проспекта Машерова до проспекта Победителей.
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© Sputnik / Виктор Толочко
Однако не все танки смогли принять участие в репетиции. Перед началом мероприятия
К слову, в параде на 3 июля участие примут более 200 единиц техники и четыре тысячи военнослужащих.
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Репетиция парада ко Дню Независимости Беларуси прошла накануне в Минске. Впервые участие в тренировке приняла военная техника, однако не все танки смогли доехать...
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