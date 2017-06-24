Репетиция парада в Минске: не все танки доехали

В субботу, 24 июня, прошла первая репетиция парада, приуроченного ко Дню Независимости с участием механизированной колонны. Тренировка началась в 22:00 и прошла по маршруту традиционному маршруту от проспекта Машерова до проспекта Победителей.

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Однако не все танки смогли принять участие в репетиции. Перед началом мероприятия у станции метров "Московская" произошло дорожно-транспортное происшествие с участием танка Т-72 . Боевая машина на большой скорости выехала за пределы проезжей части, врезалась в фонарный столб и дерево. К счастью, никто не пострадал, танк получил повреждения. На месте аварии работала ГАИ.

К слову, в параде на 3 июля участие примут более 200 единиц техники и четыре тысячи военнослужащих.

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