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Репетиция парада в Минске: не все танки доехали

25.06.2017 11:53 — Разное | Sputnik Беларусь  
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В субботу, 24 июня, прошла первая репетиция парада, приуроченного ко Дню Независимости с участием механизированной колонны. Тренировка началась в 22:00 и прошла по маршруту традиционному маршруту от проспекта Машерова до проспекта Победителей.

Репетиция парада в Минске: не все танки доехалиМинске" title="Танк врезался в столб в Минске" class="">
© Sputnik / Виктор Толочко
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Однако не все танки смогли принять участие в репетиции. Перед началом мероприятия у станции метров "Московская" произошло дорожно-транспортное происшествие с участием танка Т-72. Боевая машина на большой скорости выехала за пределы проезжей части, врезалась в фонарный столб и дерево. К счастью, никто не пострадал, танк получил повреждения. На месте аварии работала ГАИ.

К слову, в параде на 3 июля участие примут более 200 единиц техники и четыре тысячи военнослужащих. 

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Теги: Минск
 
 
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Репетиция парада ко Дню Независимости Беларуси прошла накануне в Минске. Впервые участие в тренировке приняла военная техника, однако не все танки смогли доехать...

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