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Очевидцы публикуют видео аварии с танком в центре Минска
25.06.2017 12:25 — Разное | Sputnik Беларусь
Вечером в субботу, 24 июня, в Минске произошло дорожно-транспортное происшествие:
В результате ДТП никто не пострадал, боевая машина получила повреждения.
Официальной информации о причинах случившегося нет. В Минобороны Беларуси инцидент не комментируют. Также нет комментариев от ГАИ.
СМИ сообщают, что возможной причиной ДТП стала техническая неисправность танка.
Вместе с тем, в сети появилась петиция, под которой белорусы ставят свои подписи за отмену военных парадов в Минске и переносе их на военные полигоны.
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Очевидцы необычного ДТП в центре белорусской столицы делятся его видео. Смотрите, как танк Т-72, следовавший на репетицию парада, снес фонарный столб и дерево.
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