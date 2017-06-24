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Очевидцы публикуют видео аварии с танком в центре Минска

25.06.2017 12:25 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Вечером в субботу, 24 июня, в Минске произошло дорожно-транспортное происшествие: танк Т-72, который ехал в колонне военной техники на первую генеральную репетицию парада ко Дню Независимости, на большой скорости вылетел за пределы проезжей части, затем врезался в фонарный столб и дерево. Авария произошла на проспекте Независимости, недалеко от станции метро "Московская".

В результате ДТП никто не пострадал, боевая машина получила повреждения.

Официальной информации о причинах случившегося нет. В Минобороны Беларуси инцидент не комментируют. Также нет комментариев от ГАИ.

СМИ сообщают, что возможной причиной ДТП стала техническая неисправность танка.

Вместе с тем, в сети появилась петиция, под которой белорусы ставят свои подписи за отмену военных парадов в Минске и переносе их на военные полигоны. 

 
Теги: Минск
 
 
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Очевидцы необычного ДТП в центре белорусской столицы делятся его видео. Смотрите, как танк Т-72, следовавший на репетицию парада, снес фонарный столб и дерево.

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