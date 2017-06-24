БРЕСТ, 25 июн — Sputnik. На празднике "Лунінецкія клубніцы" каждый сельсовет Лунинецкого района представляет свое подворье, главное украшение которого — клубника.

Фестиваль начался не с утра, как обычно бывает на мероприятиях такого рода, а только в два часа дня. Для гостей праздника такой поздний старт достаточно удобен. Тот, кто хочет добраться в Дворец из областного центра, как раз успеет в деревню к началу.

На площадке у сельского Дома культуры посетителей встречает "Город мастеров". Немного глубже разместилась сцена, а за ней — подворья.



© Sputnik / Дмитрий Босак. Ягодный фестиваль "Лунінецкія клубніцы"

Клубнику в Лунинецком районе выращивает, пожалуй, каждый. Но лидером в ее производстве считается деревня Дворец. К тому же, здесь находится оптовый рынок, куда стекается ягода из всех ближайших деревень.



© Sputnik / Дмитрий Босак. Каждый сельсовет считает, что его клубника самая вкусная

К началу районного праздника местных пока немного — у них кипит работа. По округе в это время встречаются многочисленные бабушки на велосипедах, которые везут на продажу полные ведра клубники.

Все — из клубники

Свои подворья представили 12 сельских советов Лунинецкого района. Каждый постарался чем-то удивить. Вульковский-1 центр культуры и народного творчества, например, устроил для гостей клубничное кафе, в котором можно попробовать соки из ягоды, произрастающей на Полесье.



© Sputnik / Дмитрий Босак. Работники Бостынского сельского совета встречают гостей в клубничных фартушках

"Мы все сделали своими руками. Подушки с орнаментом, куклу… Еще целое клубничное кафе у нас: соки, варенье, торты, пироги. Сами все придумали. Каждый год занимаем первые места, надеемся, что и в этом году займем. Но мы работаем не ради мест, а ради своего удовольствия. Потому что мы любим свою работу. Мы люди творческие, и работаем не ради славы, а ради своего творческого подъема", — рассказала директор центра Ольга Мелюх.



© Sputnik / Дмитрий Босак. На празднике было интересно и взрослым, и детям

Все декорации сделаны вручную сотрудниками центра, в том числе и фотозона с огромным тортом, который привлекает посетителей.

Каждый сельсовет считает, что его клубника самая вкусная. Эта уверенность помогает занимать призовые места на фестивале. Специальная комиссия оценивает блюда, приготовленные мастерами, и выбирает лучшее подворье.



© Sputnik / Дмитрий Босак. Каждый сельсовет пытался удивить необычным кулинарным подходом

Работники Бостынского сельского совета встречают гостей в клубничных фартушках. На этой территории растет около десяти сортов красной ягоды: "Флоренция", "Польская" темная и светлая, "Луна", "Кимберли", "Дукат" и другие.

"У каждого разные сорта. Клубника отличается тем, что в каждом населенном пункте разная почва, разный рельеф местности, разная влажность, ветра. Поэтому в каждом месте вкус клубники, даже если это одинаковый сорт, отличается. Но в Бостыни, конечно, самая вкусная", — уверена директор Бостынского дома культуры Ольга Коваль.

Клубничный рай

Гости на "Лунінецкія клубніцы" приезжают из всей Беларуси. Супруги Татьяна и Иван живут в деревне Любань Лунинецкого района. Они ездят сюда уже не первый год по практическим соображениям.

"Мы сами выращиваем клубнику и продаем. Сюда приехали посмотреть на разные сорта клубники, чтобы себе такой купить и потом продавать. Сейчас выращиваем "Дукат". Вон, какие красивые "Хоней" новые, "Кимберли". Думаем такие выращивать", — поделилась семья.



© Sputnik / Дмитрий Босак. Супруги Татьяна и Иван из Любани нашли для выращивания новые сорта любимой ягоды

Анна вместе с ее молодым человеком путешествуют по Брестской области. Сюда минчан привел интерес.

"Давно слышали, что проходит этот фестиваль. Выходные свободны, решили выбраться и провести их тут. Мы просто очень любим клубнику и нам интересно все, что с ней связано", — рассказали молодые люди.

Минска" title="Анна и ее молодой человек приехали на фестиваль из Минска" class="">

Минска" title="Анна и ее молодой человек приехали на фестиваль из Минска" class=""> © Sputnik / Дмитрий Босак. Анна и ее молодой человек приехали на фестиваль из Минска

Выставкой подворий программа праздника не ограничилась. Парад, театр моды и концерт — все с клубничным акцентом. Завершился фестиваль вечерней дискотекой.