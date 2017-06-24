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Принц Гарри: никто больше не хочет быть королем или королевой
25.06.2017 16:51 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 25 июн — Sputnik. Принц Гарри рассказал американскому журналу, что в современности уже никто не хочет быть королем.
© REUTERS Chris Jackson
"Быть монархом — это тяжелая работа, но кто-то должен ее выполнять", — цитирует принца издание
Сейчас королевская семья осовременивает заведенные порядки. Гарри уверяет, что делается это не для блага монархов, а для людей.
"Есть ли кто-то в королевской семье, кто хочет быть монархом? Не думаю, но мы исполняем свои обязанности", — говорит Гарри.
Принц рассказал журналистам, что хотел бы быть кем-то еще, а не только принцем Гарри.
Он вспомнил о том, как в двенадцать 12 лет вместе со своим отцом, дядей и пятнадцатилетним братом Уильямом должен был идти рядом с гробом погибшей матери, возглавляя процессию, и добавил, что ни один ребенок не должен такого пережить.
Гарри поблагодарил мать за то, что пыталась показать ему "обычную жизнь" — например, принц самостоятельно отправлялся на шоппинг. Он признал, что многие были бы удивлены тому, насколько обычную жизнь вели он и Уильям.
"Мы хотим поддерживать положительный ареол, который создала вокруг монархии королева за 60 лет правления, но никто из нас не хотел бы "быть в ее шкуре", — отметил Гарри.
Он признал, что порой чувствует, будто живет в "чаше с золотыми рыбками", но научился справляться с этим чувством.
"Во мне есть озорные черты, которые мне нравятся и которые роднят меня с людьми, попадающими в неприятности", — признал принц.
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Младший сын принцессы Дианы рассказал американскому изданию о современных взглядах на корону - быть монархом никто не хочет.
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