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Бык и собака прервали футбольный матч

25.06.2017 18:16 — Разное | Tut.by  
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Товарищеский матч между кипрским «АЕЛом» и болгарским «Ботевом» прервал вышедшие на поле бык и собака. Скотина внезапно вышла попастись на поле, вероятно, решив оценить вкусовые качества футбольного газона.

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Бык спокойно пересек поле, после чего безуспешно начал пытаться подлезть под защитную сетку, ограждающую стадион. Однако на этом визит животных не закончился.

Вслед за быком на поле вскочила собака и с интересом стала наблюдать за действиями рогатого. Вскоре к стадиону подошло целое стадо, и на поле чуть было не проник еще один бык, но игроки стали кидать в него бутылками, а судья направился к пастуху.

Как сообщает издание Sportal, позднее четвероногих болельщиков удалось выгнать с поля и матч был продолжен.

 
 
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Отогнать животных долго не получалось. Пришлось разрешить попастись на поле.

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