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Кубок стран Восточной Европы по дрифтингу прошел в Минске
25.06.2017 19:29 — Разное | Sputnik Беларусь
В Беларуси каждый год проходит EEDC — престижное соревнование среди спортсменов из восточноевропейских стран.
"Традиционно в Беларусь приезжают звезды мирового дрифта. В 2015 году специальным гостем турнира стал Крис Форсберг, трехкратный чемпион Formula Drift USA, в 2016 — Дайго Сайто, чемпион мира по дрифтингу. В этом году мы также увидим блестящие заезды сильнейших автогонщиков из Беларуси, Латвии, Литвы, Польши, России и Украины", — рассказали организаторы мероприятия.
Как проходили соревнования, смотрите на видео Sputnik.
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Заезды проходили на взлетно-посадочной полосе – так, чтобы покрытие позволило полностью задействовать технические возможности мощных дрифт-каров. Смотрите на...
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