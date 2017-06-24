Кубок стран Восточной Европы по дрифтингу прошел в Минске

В Беларуси каждый год проходит EEDC — престижное соревнование среди спортсменов из восточноевропейских стран.

"Традиционно в Беларусь приезжают звезды мирового дрифта. В 2015 году специальным гостем турнира стал Крис Форсберг, трехкратный чемпион Formula Drift USA, в 2016 — Дайго Сайто, чемпион мира по дрифтингу. В этом году мы также увидим блестящие заезды сильнейших автогонщиков из Беларуси, Латвии, Литвы, Польши, России и Украины", — рассказали организаторы мероприятия.

Как проходили соревнования, смотрите на видео Sputnik.