﻿ Кубок стран Восточной Европы по дрифтингу прошел в Минске. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Кубок стран Восточной Европы по дрифтингу прошел в Минске

25.06.2017 19:29 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

В Беларуси каждый год проходит EEDC — престижное соревнование среди спортсменов из восточноевропейских стран.

"Традиционно в Беларусь приезжают звезды мирового дрифта. В 2015 году специальным гостем турнира стал Крис Форсберг, трехкратный чемпион Formula Drift USA, в 2016 — Дайго Сайто, чемпион мира по дрифтингу. В этом году мы также увидим блестящие заезды сильнейших автогонщиков из Беларуси, Латвии, Литвы, Польши, России и Украины", — рассказали организаторы мероприятия.

Как проходили соревнования, смотрите на видео Sputnik.

 
 
Ссылка на источник 63
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Заезды проходили на взлетно-посадочной полосе – так, чтобы покрытие позволило полностью задействовать технические возможности мощных дрифт-каров. Смотрите на...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Белорусский теннисист Илья Ивашко выиграл турнир в Узбекистане
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика