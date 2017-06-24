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Глава ЦРУ заявил, что Россия десятилетиями подрывает демократию в США

25.06.2017 19:29 — Разное | Ежедневник  
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Глава ЦРУ заявил, что Россия десятилетиями подрывает демократию в США

на фото Майк Помпео

Россия на протяжении десятилетий пытается подорвать американскую демократию, заявил директор ЦРУ Майк Помпео.

В интервью телеканалу MSNBC он сказал, что Россия вмешивалась в американские выборы 2016 года, и назвал эти действия Москвы "неоригинальными", сообщает ВВС.

"Они занимаются этим на протяжении безумно долгого времени. Десятилетиями Россия пытается подорвать американскую демократию, - сказал он. - Так что в некотором смысле это не новость, но, разумеется, это акцентирует внимание на нашей способности понять, как их остановить".

Глава ЦРУ, однако, заметил, что у него нет доказательств личной причастности президента России Владимира Путина к этому вмешательству.

Конгресс США и ФБР сейчас ведут расследование сообщений о предполагаемых попытках России повлиять на исход президентских выборов в США в 2016 году с целью помешать Хиллари Клинтон стать главой государства.

В частности, предположительно связанных с Кремлем хакеров обвиняют в атаке на сервера Демократической партии и публикации утечек. Кроме того, предвыборный штаб Трампа подозревают в сговоре с российским руководством.

Москва последовательно отрицает эти обвинения. В начале июня Путин назвал обвинения в адрес Трампа в контактах с российскими властями попыткой решить внутриполитические вопросы с помощью внешнеполитических инструментов.

В мае с поста главы ФБР был уволен Джеймс Коми, при котором началось расследование связей команды Трампа с Москвой. Президент тогда заявил, что Коми "не в состоянии эффективно руководить бюро". Сам экс-глава спецслужбы предполагает, что его уволили в связи с проводимым расследованием.

В феврале в отставку подал советник Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн, признав, что дезинформировал руководство о контактах с российским послом в Вашингтоне Сергеем Кисляком. В мае он отказался передавать сенату предположительно связанные с Россией документы, которые у него потребовал ведущий расследование комитет.

Кроме того, под подозрением в связях с Россией находится зять и советник Трампа Джаред Кушнер, который также проводил встречи с российскими представителями.

Сам Трамп ранее заявлял, что допускает возможность вмешательства России в предвыборную кампанию 2016 года с помощью хакерских атак, но отмел возможность сговора своего предвыборного штаба с российскими спецслужбами.

 
Теги: Новости
 
 
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