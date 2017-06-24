Вафельный батончик ему сойдет за энергетический продукт, а шоссейный велосипед не помешает ехать быстрее соперников. SPORT.TUT.BY рассказывает об Александре Василевиче, который платит Белорусской федерации триатлона за право выступать и недавно выиграл престижный старт в Варшаве .





«Энергетический гель ему заменял вафельный батончик «Витьба»

Соревнования 5150 Warsaw Triathlon на олимпийской дистанции (1,5 км — плавание, 40 км — велогонка, 10 км — бег. — Прим.ред.) входят в календарь мировой серии турниров Ironman, и победа в них — одно из самых ярких событий в карьере Александра Василевича.

В лидеры гонки в столице Польше 31-летний триатлет выбился на велосипедном этапе, когда местами развивал скорость до 55 км/ч. Затем в беге сумел сохранить позицию и финишировал первым (1 час 53,08 секунды).

— В триатлоне приоритетной дисциплиной в гонках типа Ironman и Challenge является езда на велосипеде, в чем я силен, — рассказывает Александр. — Хотя еду на обыкновенном шоссейном велосипеде! Чтоб вы понимали, для триатлона это как мчать на серийном кроссовере в «Формуле-1».

— Велосипед для триатлона отличается от шоссейного рулем, геометрией рамы и другими элементами, влияющие на аэродинамические показатели, — говорит тренер Василевича Дмитрий Толкачев. — Наши соперники поражаются, как на таком велосипеде, как у Саши, можно выигрывать! «Что вы едите и вливаете в себя?» — спрашивали Сашу. Если мы говорим про еду, то энергетический гель ему заменял вафельный батончик «Витьба».



Александр Василевич — центре. Фото: Sport Evolution

— Гель — дорогая штука, чтобы кушать его каждый тренировочный день, — поясняет Василевич. — Упаковка геля стоит в районе 2−3 долларов, а только на одно занятие нужно шесть. Экономим, чтобы хотя бы в день соревнований потратиться на проверенную продукцию.

— Народ в Польше ходил вокруг транспорта Александра и все высматривал, — продолжает велосипедную тему Толкачев. — Может быть, моторчик искали! А, может, задумались о том, не пересесть ли им на шоссейный велосипед… Думаю, что не стоит. Он скрадывает секунды. Да и дело не в нем, а в наезднике! Александра отличает способность переваривать невообразимые объемы физической работы. Особенно удивительно, что побеждает он без нормального для спортсмена питания и в отсутствие фармакологии. Все за счет внутренних резервов! Уродился такой человек. Будь у него правильный велосипед, точно улучшил бы время на дистанции. Вот только стоит он не менее 5 тысяч долларов! Сами его купить, увы, не можем.

Положенных за победу на 5150 Warsaw Triathlon призовых не хватит и на пару колес. А эта пара Саше не помешала бы, ведь перед поездкой на турнир он по дружбе одалживал колеса у коллеги-велосипедиста.

«Ничего не осталось, как признать, что мы — идиоты, и заплатить штраф»

Вопрос финансирования для Александра Василевича, который не имеет поддержки от Белорусской федерации триатлона, стоит остро.

— Более того, из спортсмена вытягивают деньги, — считает Толкачев. — Например, за лицензию, которая дает право выступать, у Саши потребовали 1300 рублей, когда как остальные триатлеты отдают за нее всего 23 рубля.

Триатлет заплатил половину этой суммы, а вторая часть была возложена на тренера.

Дмитрий Толкачев вспоминает, что в 2008 году привел бывшего пловца Василевича в свой вид спорта, посвятил ему девять лет работы и с тех пор выиграл вместе с ним все внутренние первенства.

Покинув в 2016 году пост заместителя директора РЦОП по велоспорту, где Толкачев имел тренерскую практику, он тренирует Василевича бесплатно. Еще оплачивает ему сборы, как было в марте в случае с Кипром. Дмитрий полагает, что жесткость в отношении Василевича федерация триатлона проявляет из-за инцидента на чемпионате Европы прошлого года на элитной олимпийской дистанции.



Александр Василевич с тренером Дмитрием Толкачевым

— Федерация, не вкладывая с развитие спортсменов, пытается на них зарабатывать, — утверждает тренер. — Подписывает контракты со спонсорами, обязывает спортсменов выступать в форме с логотипами своих партнеров, а спортсмены ничего с этого не имеют. «Саша не настолько силен, чтобы мы заключали с ним соглашение», — говорят. А ведь он стал первым белорусом за десять лет, кто принял участие в чемпионата мира и Европы, Кубках мира на олимпийской дистанции. Остальные наши спортсмены боятся конкуренции, других причин, почему их нет на Евро, я не вижу. Наверное, никто, кроме нас, не горит желанием отобраться на Олимпиаду!

Перед поездкой на первенство Европы в 2016 году, которую финансировало Министерство спорта и туризма, Саша получил парадный комплект экипировки. А форма, выданная федерацией, оказалась ему мала, поэтому на старт он надел старый гидрокостюм. «Ай-ай-ай, как же так?» — удивились представители федерации. Нас сделали виновными в сложившиеся ситуации, сказали, что мы саботируем работу федерации со спонсорами, и выставили счет, равный недополученной ею сумме. Какой саботаж? Это чушь! Сказали бы по-человечески, что несмотря ни на что нужно влезть в форму, которая мала, расшили бы ее или еще что-нибудь придумали!

Весь прошлый сезон, пока велись споры вокруг того, должны мы платить за ущерб федерации или нет, был потерян. В прошлом году Александр выиграл чемпионат страны на средней дистанции за явным преимуществом, а на чемпионат Европы повезли вторых номеров. Там один из ребят стал пятым. Отсюда вопрос — каким был бы Саша? В нынешнем году ничего не оставалось, как склонить голову, признать, что мы — идиоты, и заплатить штраф.





Единственным источником существования Василевича является заплата в Госпогранкомитете, где он состоит на должности спортсмена-инструктора. До победы в Варшаве на соревнованиях по триатлону Александру понизили жалованье: все-таки давно не побеждал на международной арене. А сразу после возвращения из столицы Польши Александр выиграл для пограничников чемпионат СНГ по служебному биатлону.

— В нем 3-километровые отрезки, которые бежим в берцах и полном обмундировании, разбивают два огневых рубежа с пятью мишенями на каждом, — говорит Александр. — Я поразил 9 из 10 мишеней. Стреляли мы из пистолета Макарова. Награду за первое место получил из рук олимпийской чемпионки Юлии Нестеренко, главного тренера в команде пограничников.

«От федерации не получил даже SMS-ка с поздравлением»

Александру Василевичу нравится выступать на стартах среди военнослужащих, так как на многих из них он представляет страну. Плодотворного сотрудничества ждет и в отношениях с федерацией триатлона, но вынужден переплачивать за право соревноваться.

— Поступали предложения выступать за Литву и Латвию, что неудивительно. Я ведь также неоднократно становился чемпионом стран Балтии и Польши. Но сам о смене гражданства не задумываюсь! По-белорусски перетерплю эти времена. Верю, что найдется партнер — в Беларуси ли, или за рубежом, которому будет интересно сотрудничество лично со мной. А с его помощью смогу нормально экипироваться и, прежде всего, приобрести велосипед и регулярно выезжать на старты.





Кстати, поездка на турнир 5150 Warsaw Triathlon потребовала от Василевича минимальных затрат. Но лишь потому, что триатлеты-любители, с которыми Саша тренируется, на своей машине отвезли его в Варшаву. С организаторами соревнований удалось договориться о бесплатном участии в гонке. Для сравнения, заявка на следующем для Александра турнире (Ironman 70.3 Gdynia. — Прим.ред.) стоит 250 евро.

— А на самом деле, если посчитать, то бюджет такой поездки — это что-то в районе 1000 долларов, — замечает Дмитрий Толкачев. Он уверен, что государству стоит поддерживать спортсменов, вроде его подопечного.

— Вложиться в одного-двух человек — это ведь не построить велодром в знак признания заслуг чемпионки (речь о Наталье Цилинской. — Прим.ред.), которая завершила карьеру, а после нее нового лидера в трековых велогонках не появилось, — развивает мысль тренер. — Александр уже входил в двадцатку и тридцатку сильнейших триатлетов на этапах Кубка мира на олимпийской дистанции. Ребята из первой десятки не так уж далеко от него ушли. Все близко. Да, может быть, выиграть Олимпиаду мы пока не готовы! Но заложить традиции в Беларуси в виде спорта, который только в 2000 году стал олимпийским, нам по силам.

— Пока же мы на таком уровне, что после моей победы в Варшаве от федерации не получил даже SMS-ку с поздравлением. Да и на сайте федерации обо мне ни слова, — с разочарованием констатирует Александр Василевич.