Плохой бизнес-климат сдерживает активное развитие белорусского фермерства





Если в стране будут созданы благоприятные условия для развития частного бизнеса, то и количество фермерских хозяйств увеличится, считают белорусские фермеры.

Нужно признать, пока лидирующие позиции в отечественном АПК фермерству занять не удается. Данные Белстата говорят, что в Беларуси на 1 января 2017 года было зарегистрировано 3066 фермерских хозяйств, из которых осуществляло свою деятельность только 2531.

Что касаемо доли фермерской продукции в общем объеме продукции сельского хозяйства, она сегодня незначительна и составляет около 1,9%.

Основные проблемы фермеров сегодня связаны, как и прежде, со слабой доступностью кредитов и рынков сбыта, а также вопросами получения земли.

«Получить землю фермеру действительно непросто. Сегодня земля должна выдаваться из Фондов перераспределения земель, а их просто нет, чиновники на местах просто забыли про это», – отметил в беседе с « Ежедневником » генеральный директор Гродненской областной ассоциации фермеров Владимир Ушкевич.

Только в каждом районе имеется около 15% нерационально использованных земель, констатирует кандидат экономических наук, фермер Сергей Лученок. На его взгляд, требуется лишь провести ревизию земель на законодательном уровне, и земля найдется, как и желающие ее взять.

«Сегодня в каждой области полно мелкоконтурных земель, не пригодных для крупнотоварного производства, где не может пройти большая техника, но при этом такие земли подходят для занятия малым бизнесом: фермерством, органическим земледелием, агроэкотуризмом», – сказал он. – Если дать эту землю фермеру – он там чудеса будет творить».

Не решен до сих пор, по словам фермеров, и вопрос с рынком реализации продукции. Ведь сколько бы ни произвел фермер, перед ним встает самая большая трудность – не только выгодно, но и своевременно продать свою продукцию. Понятно, что торговым сетям фермерские хозяйства с их небольшими объемами не интересны, и далеко не у каждого фермера есть мощности для хранения продукции.

«Сегодня торговые сети не берут фермерскую продукцию, при этом продают импортную. Представьте только: капуста, морковь, свекла завозятся из других стран, в то время как фермеры зачастую вынуждены выбрасывать свою продукцию, а ведь они вложили в нее деньги, – сказал Владимир Ушкевич.

Фермеры просят землю

Сдерживает развитие фермерства и отсутствие частной собственности на землю. Почему в Беларуси частная собственность не в почете, фермерам непонятно, ведь будучи собственником, фермер смог бы работать на ней гораздо эффективнее.

«Частная собственность на землю – это очень важно, – считает и Председатель правления экологического учреждения «Агро-Эко-Культура», кандидат сельскохозяйственных наук Светлана Семенас. – Сегодня у фермеров даже могут забрать арендованную ими землю – я знаю такие случаи. Получается, фермер не хозяин на земле, на своей ферме. Если бы участок был частной собственностью, то он смог бы строить работу так, как понимает, как считает выгодным. Если человек хозяин на земле, он будет в нее и больше вкладывать».

То, что частная собственность просто необходима, полагает и фермер Сергей Лученок. В первую очередь частная собственность нужна как залог, чтобы фермер смог привлечь инвестиции для развития. «А так вроде и крутой фермер, на территории стоят здания, а если завтра придет решение исполкома снести их, это все станет кучей металлолома. Вот фермеры и боятся вкладываться в современное оборудование, в крупные инвестиционные проекты, потому что у них нет уверенности в завтрашнем дне», – отметил он.

Напомним, что в мае 2015 года Александр Лукашенко во время встречи с могилевскими фермерами, все же затронул запретную тему. Правда, со слов президента, время для решения вопроса частной собственности на землю еще не пришло.

«Давайте не будем здесь спешить. Придет время, и этот вопрос будет решен. Главное, чтобы сейчас люди не боялись прийти на арендованную землю, были уверены, что у них ее никто не заберет», – сказал тогда Александр Лукашенко.

Не чувствуют плечо государства

В целом, сегодня фермерскому движению трудно превратиться в серьезного игрока на рынке. В Беларуси у фермеров, как они сами говорят, положение гораздо хуже, чем в соседних странах.

Сегодня среди фермерских хозяйств хоть и встречаются высокодоходные, но в общей массе это небольшие, технически недостаточно оборудованные хозяйства.

«Если считать высокодоходными те хозяйства, которые расширяются именно за счет полученной прибыли, где внедряется современная техника и т.д., то таких хозяйств – по пальцам пересчитать. Да, я знаю фермеров, которые именно за счет прибыли построили хранилища, теплицы, но таких очень мало», – сказал Сергей Лученок.

На его взгляд, плечо государства сегодня чувствуют только те фермы, которые работают как крупные сельскохозяйственные производства, те, кто работает на промышленной основе, производя мясо, молоко и зерно.

Все упирается в политическую волю

Причин, почему фермерство в стране не развивается, много. Основная же, по мнению Светланы Семенас, объясняется тем неблагоприятным бизнес-климатом, который создан в стране не только в отношении фермеров.

«Нужно лишь создать благоприятные условия для развития частного бизнеса, начнет развиваться и фермерство, – считает специалист.

Корень всех проблем Светлана Семенас видит в самой системе управления всей отраслью сельского хозяйства.

Специалист напомнила и про чрезмерное регулирования бизнеса, и про избыточную централизацию управлением сельским хозяйством. Ведь в Беларуси даже сеют по указке сверху. Возможность принимать больше решений на местах помогла бы повысить эффективность работы всей отрасли, не скрывает Светлана Семенас.

Сами фермеры также довольно скептически оценивают свои перспективы. Безусловно, будущее белорусского фермерства упираются в политическую волю, полагает Сергей Лученок.

«Если завтра признают, что фермерство – движущая сила экономики, и будет дана отмашка: фермерам не мешать и предоставить все условия, то ситуация сразу изменится», – полагает он.

Пока же к фермерству точно такое же отношение, как и ко всему малому бизнесу в стране», – резюмировал фермер.