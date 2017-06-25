Александр Сацук: Дошкольное образование столицы: Кто возделывает почву для коррупции?





Ситуация с детскими садами в Минске сложилась такая, что Белорусскому телевидению уже пора сделать и пустить в прокат социальный ролик просвещающий родителей, как надо устраивать детей в детские сады: "Заплати на лапу и спи спокойно".

Для экономии средств можно использовать соответствующий ролик налоговой, только поменять речевку и в конце добавить кадр: маленький мальчик держится маленькими ручками за сетчатое ограждение детского сада, в который не попал, и горько плачет. Уверен ролик мгновенно стал бы хитом YouTube, прославив нас на весь мир.

О проблемах с детскими садами я уже слушал не раз, но в основном они касались новых микрорайонов, типа "Каменной горки". Сам я последний раз сталкивался с системой дошкольного образования более 10 лет назад, когда проживал в Заводском районе столицы. Никаких проблем тогда не возникло. При рождении сына поставил его на очередь в исполком, и когда ребенку исполнилось 2 года, мне предоставили место в ясельной группе в детском саду, который был расположен прямо во дворе моего дома.

К 2014 году, когда у меня родился второй сын, я проживал уже в Ленинском районе Минска. По старой привычке, поставил его на очередь в администрации Ленинского района в ближайший к дому детский сад №484. Установленную законом административную процедуру я совершил на 15-й день после рождения сына и наивно предполагал, что проблем с детским садом у меня не будет, как и 10 лет назад. Наивный человек.

За прошедшие 10 лет столичные чиновники сделали все возможное для расцвета коррупции на этом поприще, а прокуратура и КГК им в этом предпочитают не мешать. У всех же дети, и всем кушать хочется. В этой погоне за собственными шкурными интересами, столичные чиновники опустили интересы простых родителей и их детей ниже всякого социального стандарта.

Первые тревожные вести пришли с детской площадки, которая расположена как раз около детсада №484. Многие родители, забирая оттуда детей, заходили на детскую площадку - потусить и поболтать с другими мамашами. Моя супруга, предполагая, что именно в этот детский сад попадет наш ребенок, стала интересоваться, нравится ли родителям детсад №484. И тут одна мама откровенно заявила (хотя ее об этом никто не спрашивал), что попасть в сюда не так-то просто и надеяться на очередь в администрации Ленинского района не стоит. По словам женщины, она через знакомого, который имел выход на соответствующих людей, заплатила 300 долларов чиновникам исполкома.

Понятное дело, один случай не образует систему. И неизвестно, насколько достоверна эта история. Но похожие друг на друга сведения стали поступать регулярно и от разных родителей. Мир оказался таким тесным.

Одни рассказывали, как становились на очередь, как обивали кабинеты чиновников в администрации, как ходили по всем детским садам в нашем микрорайоне (а их тут 5), но их детей почему-то посылали в детские сады другого микрорайона - Серебрянку. При этом никто не хотел слушать родителей, учитывать их интересы и разные жизненные ситуации.

Вторые рассказывали, как находили нужных знакомых и через них, а также 300 долларов, получали заветное место в детском саду своего микрорайона.

На фоне этих тревожных сведений и того факта, что осенью 2016 года место в детском саду моему сыну не предоставили, в начале 2017 года я решил прояснить ситуацию с возможностью зачисления хотя бы в 2017 году в детский сад №484. Например, сколько детей в очереди в этот детский сад, сколько планируется принять детей при формировании групп на новый учебный год, есть ли сейчас в наличии свободные места, какие важные моменты учитываются при решении вопроса о предоставлении тому или иному ребенку места в детском саду.

Однако меня в моем благом намерении спустили с небес на землю. И в управлении образования администрации Ленинского района и заведующая детским садом №484 отказались предоставить какие-либо сведения, сообщив лишь, что группы в детских садах будут формироваться 15 мая и только тогда можно будет узнать попал ребенок в детский сад или нет.

У меня сразу возникла ассоциация с формированием списков неплательщиков жилищно-коммунальных услуг: не заплатил до 25-го - попал в должники. Тут, похоже, аналогичная ситуация: не заплатил до 15 мая - извини, группы уже сформированы. Другого назначения этой таинственной даты я просто не вижу, как и причин того, почему в исполкоме не вывешивают открытый список очередников.

Я уже не говорю о том, что назначение этой таинственной даты является явным нарушением норм законодательства. Например, согласно п.45 Постановления Министерства образования от 25 июля 2011 года №150, прием лица в учреждение дошкольного образования проводится в течение календарного года при наличии в нем свободных мест. А тут говорят: "Ждите до 15 мая". Звучит почти как "заплатите до 15 мая". Народ в Минске понятливый, умеет слышать между строк.

15 мая на двери специалистов по дошкольному образованию уже висела бумажка, из которой следовало, что моему сыну не видать детского сада. Например, в отношении всех пяти детских садов моего микрорайона, указывалось что в группы от 3 до 4 лет попали дети, поставленные на учет по 16.06.2014 года. Поскольку мой сын родился 30.08.2014 года - он оказался за бортом.





Удивило меня, впрочем, другое. При постановке на учет родители указывают конкретный детский сад, в который они хотят отдать свое чадо. Дети рождаются в разные дни и месяцы, родители ставят их на учет в разные детские сады и в разное время: где-то претендентов может оказаться больше, а где-то - меньше. А тут получается, что волшебным образом в каждом из пяти детских садов моего микрорайона места кончились ровненько на детях, поставленных на учет 16.06.2014 года. Опять таинственная дата. В Ленинском районе Минска дети рождаются строго по графику в строго определенном месте, а чиновники лично со свечой в руках контролируют процесс? Хотя, если серьезно, более вероятно другое: в Ленинском районе родители платят строго по графику, в зависимости от того, где есть свободные места и сколько они стоят.

И такое не только по детским садам моего микрорайона. Например, во всех 8-ми детских садах Лошицы таким же волшебным образом места закончились на детях, поставленных на учет 29.07.2014 года, в 3-х садах микрорайона «Маяковского» - 24.07.2014 года и так далее по списку. Просто коррупционная магия чисел какая-то!

На этом фоне вполне понятно мое желание посмотреть списки сформированных групп. Но сотрудник отдела дошкольного образования администрации Ленинского района отказала мне в этом праве, заявив, что это могут сделать только контролирующие органы. Понятное дело, финансовые операции граждан у нас относятся к личной тайне и охраняются законом.

Написал жалобы в прокуратуру и КГК, попросил проверить законность формирования групп в детских садах Ленинского района столицы в 2016/2017 и 2017/2018 учебных года, а также дать оценку на предмет несоответствия всей этой темной процедуры нормам законодательства о борьбе с коррупцией и законодательства об основах административных процедур.

Ведь Закон о борьбе с коррупцией говорит о гласности в деятельности государственных должностных и приравненных к ним лиц, как одной из меры борьбы с коррупцией.

А закон об основах административных процедур провозглашает принцип открытости административной процедуры и принцип приоритета интересов заинтересованных лиц.

А где при формировании групп в детских садах гласность, открытость и приоритет интересов родителей и их детей? Какую тайну, кроме финансовой, могут так рьяно беречь чиновники? "Ждите до 15 мая" - это просто идеальные условия для расцвета коррупции.

Как я и предполагал, прокуратура и КГК спустили мои жалобы в Комитет по образованию Мингорисполкома, который через две недели ответил: «При анализе комплектования учреждений дошкольного образования Ленинского района в 2016/2017 учебном году, а также в счет набора на 2017/2018 учебный год нарушений не выявлено».

Извините, господа чиновники, не верю! Не верю, что за две недели было проверено и проанализировано формирование 80 групп в 20 детских садах Ленинского района! Наверное, опять вступила в действие магия чисел. Вот только кто, кому и сколько?