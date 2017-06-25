«Когда рожать?», «Пора рожать», «О детях подумать пора», «Часики-то тикают»… Женщины, беременность и возраст — мало какая тема вызывает такое количество страхов и споров. Врачи призывают рожать пораньше, а жизнь диктует свои правила. И, несмотря на «часики», медицина не стоит на месте, репродуктивные технологии развиваются, и статистика говорит о том, что женщины все чаще стали откладывать рождение детей «на попозже». Есть ли положительные тенденции? Об этом мы поговорили с врачом акушером-гинекологом, заведующей женской консультацией 4-й городской поликлиникой Анной Корбан.

— Какой возраст считается наиболее благоприятным для рождения первого ребенка с точки зрения репродуктивного здоровья и почему?

— Я бы сказала 24−25 лет. Вполне естественно, что чем моложе женщина, тем она здоровее, в анамнезе — минимальное количество вмешательств и, скорее всего, у нее не было прерываний беременности. Конечно, такая женщина считается более здоровой в репродуктивном плане.

Если взять среднестатистическую женщину, которая уже окончила институт, работает, делает карьеру, меняет половых партнеров, возможно, прошла через прерывания беременности (хотя сейчас и применяется современный бесконтактный медикаментозный аборт, тем не менее и у него есть осложнения), редко она приходит к тридцатилетнему возрасту абсолютно здоровой. Кроме того, ухудшается экология, «молодеют» болезни. Если раньше, например, такое заболевание, как миома матки, было у женщин перименопаузального возраста, то сейчас оно встречается и в 17−18 лет.

— Но ведь многие женщины сегодня рожают после 30 — и всё благополучно…

— Женщина к тридцати годам не молодеет — в этом плане ничего не изменилось. Но все же есть нюансы.

Во-первых, появилась категория женщин — и с каждым годом их становится все больше, — которые следят за собой, ведут здоровый образ жизни, не курят, не злоупотребляют алкоголем, занимаются спортом, тщательно следят за своим здоровьем, своевременно проходят профилактические медицинские осмотры. Сейчас это модно, для этого есть все возможности. Как в частных медицинских центрах, так и в обычных поликлиниках существуют так называемые «сертификаты женского здоровья», то есть комплексные программы, в которые входит консультация гинеколога, цитологическое исследование на патологию шейки матки, обследование на ИППП, УЗИ органов малого таза, УЗИ молочной железы, то есть тот минимум, который ежегодно необходимо было бы проходить каждой женщине.

И если женщина вела здоровый образ жизни, конечно же, она будет более здоровой и в репродуктивном плане. Такие женщины сегодня благополучно рожают в 40−45 лет. Конечно, осложнения случаются, но они случаются и в 18 лет.

Во-вторых, увеличивается количество женщин, которые возвращаются к вопросу деторождения в третий, в четвертый раз в возрасте ближе к сорока годам. Как правило, это женщины, которые вышли замуж в 20 лет, рожали детей, потом делали карьеру. И вот дети выросли, бизнес построен, им хочется материнства еще раз.



Моника Беллуччи первую дочь родила в 39 лет, вторую — в 45 лет

— Сейчас более безопасно рожать после 35, чем это было, скажем, 30 лет назад?

— Безусловно. Появились высокотехнологичные репродуктивные технологии, малоинвазивные оперативные вмешательства, развивается лабораторная диагностика. Если раньше можно было помочь ребенку уже рожденному, то сейчас мы можем помочь ему внутриутробно, позволив ему расти, развиваться и родиться в срок: стало возможным переливание крови плоду, проводятся внутриутробные операции.

В большей степени сегодня применяются органосохраняющие операции: если раньше «ампутация, удаление органа — значит, вылечили, здорова», то сейчас по возможности сохраняют женщине способность к деторождению в любом возрасте. Вместо удаления матки сейчас проводят консервативную миомэктомию (удаление лишь миоматозного узла) с метропластикой (пластикой матки) и применением современного шовного материала. Операции на яичниках проводят очень осторожно, сохраняя каждый миллиметр железистой ткани, тем самым сохраняя овариальный резерв (запас яйцеклеток).

— Имеет ли значение возраст партнера?

— Мужчины фертильны практически всю свою жизнь. Есть проблемы с простатитом, молодеет аденома предстательной железы, с возрастом увеличивается риск генетической патологии. Но все же у мужчин меньше ограничений — им не вынашивать, поэтому здесь два основных условия: способность к эректильной функции и качественные сперматозоиды.



Холли Берри впервые стала мамой в 41 год, второго ребенка родила в 46 лет

— Имеют ли значение финансовые возможности? Когда очередная голливудская звезда рожает первенца в 42 года, часто можно услышать «конечно, с ее-то возможностями»…

— Не существует омолаживающей таблетки. Финансы особого значения не имеют, важны только собственное здоровье и собственный подход к своему здоровью.

Но, конечно, важно и то, в какую клинику и в какие руки такая женщина попадет, потому что «возрастной» роженице не рекомендуется рожать в роддоме первого уровня, это должен быть перинатальный центр третьего, четвертого уровня.

— А существует какая-то условная «крайняя граница»? В каком возрасте рожать небезопасно, на ваш взгляд?

— В этом вопросе должен быть разумный подход. Наши яичники генетически не запрограммированы работать до семидесяти. В среднем у женщины наступает менопауза в 48−52 года. Я бы сказала, что крайняя граница — это 45 лет. Но при этом, конечно, к каждой женщине нужно подходить индивидуально. Может быть, именно эта женщина абсолютно здорова, у нее генетически детерминированная поздняя менопауза, нормально работают яичники, хороший гормональный фон. Почему бы ей не родить в 48? А у другой женщины в 42 года уже наступил ранний климакс, и она уже просто физиологически не способна родить. Да, мы можем отодвинуть наступление климакса искусственно с помощью заместительной гормональной терапии , но это не значит, что мы сможем помочь этой женщине забеременеть и родить. Повторюсь, все очень индивидуально.



Ольга Дроздова родила сына в 42 года

— Роженицы после 35−40 нуждаются в более серьезном врачебном наблюдении?

— Естественно, в 40−45 лет к этому вопросу нужно подойти очень серьезно, это должен быть тщательно продуманный подход, с хорошей прегравидальной подготовкой. Обязательно регулярно находиться под наблюдением врачей и выполнять все их рекомендации. Надо обследоваться заранее, полностью проверить все органы и системы, и если все хорошо, то приступить к планированию беременности. А если есть какие-либо проблемы, то по возможности их решить.

Есть и такой нюанс — сегодня существует мода на естественность, и это немного мешает. Все больше женщин выступают за полную естественность процесса: «никаких таблеток», «никакого вмешательства», «УЗИ нельзя», «КТГ вредно» и пр. Врач акушер-гинеколог по радужке глаза не сможет сказать, все ли будет хорошо. И предупредить возникающие проблемы, особенно в этом возрасте.