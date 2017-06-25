В Могилеве водитель избил 74-летнего пенсионера

В милицию обратился пожилой могилевчанин, жестоко избитый неизвестным. В результате 74-летний дедушка получил закрытую черепно-мозговую травму и ушиб глаза, на лице образовались кровоподтеки и ссадины, пишет « СБ Беларусь Сегодня ».





Официальный представитель Ленинского РОВД Могилева Елена Симонова поделилась подробностями:

— Как выяснили наши сотрудники уголовного розыска, пенсионера избил 33-летний монтажник одной из организаций города. Конфликт возник на проезжей части возле дома номер 37 по улице Королева. Пенсионер катил по дороге коляску, а управлявший автомобилем могилевчанин в достаточно нелюбезной форме потребовал, чтобы дед поторапливался. Завязалась словесная перепалка, в которой, к сожалению, и потерпевший проявил себя не с лучшей стороны. Пенсионер позволил себе агрессивные выпады в адрес супруги автовладельца, сидевшей на пассажирском сиденье рядом с мужем. Именно после этого подозреваемый и ударил его кулаком в лицо.

К слову, задержанный уже неоднократно имел конфликты с законом: привлекался к уголовной ответственности за кражу и управление автомобилем в нетрезвом виде, а также к административной ответственности за мелкое хулиганство. Теперь ему грозит до трех лет лишения свободы.