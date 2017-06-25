Биография этого моста, с высоты которого открывается великолепный панорамный вид на центральную часть города над Бугом, уже более века неразрывной нитью вплетается в его историю.



Фото: Валерий Король

Его возведению предшествовали перемены, имеющие особое значение для Российской империи — развитие железнодорожного сообщения сразу по нескольким географическим векторам: на Москву, Граево (граница с Восточной Пруссией), Ковель и далее на Киев. Начало эксплуатации пути, связывающего Брест-Литовск с Киевом, датировалось маем 1873 года, с увеличением потока составов на данном участке впоследствии было принято решение о его модернизации, которая предусматривала двухстороннее движение в киевском направлении и устройство мостов.

Их строительство обходилось недешево, в связи с чем данная статья расходов изначально закладывалась в план создания железной дороги, а соответствующие затраты на производимые работы брали на себя железнодорожные общества. Согласно выбранной стратегии в начале ХХ века на восточной окраине Брест-Литовска появился мост, чье название произошло от направления улицы, выходящей из города в сторону Кобрина. Как свидетельствуют сохранившиеся документы, новый объект впечатлял внешним видом: проезжая часть была вымощена булыжником, опоры облицованы гранитом, имелось освещение. Мост насчитывал три съезда, один из которых вел к Суворовскому мосту через реку Мухавец, а его ширина позволяла пропускать транспорт в двух направлениях.

Кобринский мост — очевидец событий исторической важности: именно здесь, соорудив импровизированную арку, горожане встречали участников освободительного похода Красной Армии в сентябре 1939-го. В годы гитлеровской оккупации его значимость подтверждалась статусом охраняемого объекта: солдаты охранного подразделения осуществляли возле него круглосуточное дежурство, у пересекавших мост постовые проверяли документы и досматривали груз. Уже после войны, вплоть до середины 1960-х, по нему фактически проходила граница города и района. Неизменным же продолжает оставаться его значение главного, основного путепровода, связывающего воедино центральную и восточную «половинки» Бреста.

Необходимость реконструкции моста-«старожила» назрела давно. В последний раз она проводилась в шестидесятых годах прошлого века, когда мост стал шире, и у него появилась пешеходная часть. Но с тех пор интенсивность транспортных потоков возросла в разы: возникла необходимость в очередной раз увеличить ширину проезжей части, а также привести путепровод в соответствие с требованиями современных реалий.

Сейчас всё перечисленное из разряда пожеланий переходит в плоскость конкретного планирования и практической реализации.

— Реконструкция Кобринского путепровода входит в план мероприятий по подготовке к празднованию 1000-летия Бреста. Такое решение было принято, потому что в нынешнем состоянии данный объект оставлять нельзя. После всех преобразований он станет шире, удобнее, а главное — безопаснее. Соответственно, процесс реконструкции разбили на несколько этапов, начинаем с первого — подготовительного. Этот первый подготовительный этап уже передан на экспертизу, — пояснил заместитель председателя Брестского горисполкома Николай Якубовский.

В первую очередь, по словам Николая Сергеевича, необходимо заняться переключением существующей инфраструктуры инженерных сетей, адаптировав их конкретно под проект реконструкции: электроэнергию, связь, водоснабжение, канализацию и так далее. К слову, большой фронт работ предстоит выполнить в оперативные сроки. «Один из пунктов подготовительного периода подразумевает вынос теплотрассы до начала отопительного сезона. Все сети и коммуникации собираемся переложить под новый путепровод до зимы: город должен пережить ее нормально, в обычном режиме, не почувствовав каких-то изменений, доставляющих неудобства», — говорит заместитель председателя горисполкома. Сделать предстоит многое, так как стоимость работ первого подготовительного периода в общей сложности превышает три миллиона белорусских рублей.

Примечательно, что на возведении новых и реконструкции уже существующих городских объектов, в том числе и Кобринского моста, изначально предполагалось задействовать своих специалистов — проектировщиков, строителей и так далее. Это позволит загрузить работой специализированные местные организации и предприятия. Одно из них — ОАО «Дорожно-строительный трест № 4 г. Брест» — уже определено в качестве генерального подрядчика.

На последующих этапах реконструкции путепровод постепенно станет изменяться до неузнаваемости. Так, насыпь по улице Краснознаменной разберут, вследствие чего проезд на мост с этой стороны будет закрыт. Подлежат сносу и пешеходные переходы с левой стороны (из центра). Зато увеличится количество полос — до трех с каждой стороны. К 2019 году планируется построить и сдать в эксплуатацию четыре пролета моста по 24 метра, каждый из которых наделяется функциональными обязанностями: под одним пойдут поезда, другие предопределено использовать как разъезды на улицы Скрипникова, Октябрьской революции, Генерала Попова в качестве новых транспортных развязок.