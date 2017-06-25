Lenovo Legion Y520 — очень сбалансированный игровой ноутбук. Кроме высокой производительности к его плюсам можно отнести тонкий и легкий корпус, а также практически полное отсутствие шума при больших нагрузках в играх. О других достоинствах и недостатках лэптопа читайте в обзоре 42.TUT.BY.





Строгий дизайн

Большинство игровых ноутбуков обладает достаточно яркой «внешностью» с большим количеством декоративных элементов вроде светящегося логотипа производителя или стилизованной под автомобильный радиатор решетки вывода горячего воздуха.













Lenovo Legion Y520 этого принципа практически не придерживается. От обычного офисного лэптопа внешне его можно отличить лишь по текстурированной под карбон пластиковой крышке корпуса, массивной клавише питания и клавиатуре с красной подсветкой (о ней подробнее немного позднее).

При этом назвать ноутбук невзрачным нельзя. Он просто выполнен в более строгом дизайне. Важно, что при достаточно мощном «железе» и полноценной системе охлаждения устройство весит всего 2,4 килограмма. Для сравнения: вес прошлогоднего Acer Predator 17 (читайте наш обзор ) равняется примерно 4 килограммам.









Внутреннее пространство ноутбука полностью изготовлено из мягкого матового пластика и отлично собирает следы от отпечатков пальцев. Стереть их довольно сложно. В остальном претензий к внешнему виду нет. Даже при сильном сдавливании корпус не прогибается, а крышку дисплея можно открыть одной рукой.

К дополнительным бонусам стоит отнести большое количество встроенных портов, среди которых есть полноразмерный HDMI, разъем для карт памяти формата SD и USB-C.





Удобные клавиатура и тачпад

Раскладка клавиатуры Y520 не совсем стандартная. В частности, клавиша Del (при выборе русского языка вызывает запятую) находится немного выше «стрелок» под цифровым NUM-блоком. К такому необычному расположению поначалу долго привыкаешь. Как правило, Del находится в нижней правой части клавиатуры.





Ход клавиш достаточно короткий, печатать длинные тексты и играть на такой клавиатуре оказалось очень удобно. Кроме того, все клавиши по контору окрашены в красный цвет и имеют два уровня подсветки. Регулировать ее можно зажатием клавиши Fn и пробела.

Тачпад также вызывает лишь положительные эмоции. Проблем с позиционированием курсора или неправильной работой жестов (панель умеет распознавать одновременное касание сразу пяти пальцев) за все время тестирования у нас не возникло.





Хороший, но не очень яркий дисплей

В Lenovo Legion Y520 используется матовая 15,6-дюймовая IPS-панель с разрешением 1920 на 1080 пикселей. К ее недостаткам отнесем не самый высокий уровень яркости — под прямыми солнечными лучами картинка выгорает, разглядеть что-либо становится сложно.

Других существенных минусов у дисплея нет. Благодаря IPS-матрице инверсии цветов даже при большом наклоне экрана нам заметить не удалось, а при более детальной настройке (изначально панель откалибрована на теплую цветопередачу) экран вполне можно использовать для редактирования фотографий.





Из неочевидных минусов остановимся лишь на широких рамках вокруг самого дисплея. Если бы они были чуть уже, то в корпус с аналогичными габаритами наверняка поместился бы экран с большей диагональю.

Посредственный звук из динамиков

К качеству динамиков есть вопросы. Из-за отсутствия сабвуфера на выходе звук ощущается достаточно плоским, практически без басов. Кроме того, двух встроенных спикеров явно не хватает для создания эффекта объемного звучания.





К плюсам отнесем высокую громкость. В комнате размером в 20 квадратных метров с доносящимся из открытого окна шумом улицы смотреть фильм было комфортно на 60% громкости. Со звуком из наушников проблем нет.

Производительная «начинка»

В продаже присутствует несколько версий ноутбука. Наша модификация — одна из топовых в линейке: процессор Intel Core i7 7700HQ, который дополняется 16 ГБ оперативной памяти типа DDR4.

Более подробные технические характеристики в таблице ниже.

Дисплей 15,6 дюймов, 1920×1080, IPS, матовый Процессор Intel Core i7 7700HQ Видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti и встроенная графика Intel HD Graphics Оперативная память 16 ГБ DDR4 Накопители 1 ТБ HDD + 128 ГБ SSD Беспроводные интерфейсы Wi-Fi 802.11 ac, Bluetooth 4.1 Батарея 3-элементный литий-полимерный аккумулятор 45 Вт/ч Габариты 380×265×25,8 мм Вес 2,4 кг

В 10-й серии видеокарт NVIDIA производитель решил отказаться от разделения видеочипов на десктопные и мобильные модели (ранее они обозначались латинской литерой m). В нашем ноутбуке установлена видеокарта GTX 1050 Ti.

Это решение начального уровня игровой производительности. Забегая немного наперед отметим, что ожидать 60 кадров в секунду во всех современных играх на максимальных настройках графики не стоит.

Тестирование в играх

Перед началом тестирования мы обновили все драйверы до своих последних версий, игры запускались со встроенного жесткого диска и записывались при помощи программы NVIDIA GeForce Experience. В таком режиме запись экрана может «съедать» несколько fps.

В режиме «Захват» Battlefield 1 на карте с 64 игроками добиться стабильных 60−70 кадров в секунду получилось лишь на средних настройках графики. На ультра-настройках fps часто опускается до 40−45 кадров, что для динамичного сетевого шутера — практически неприемлемое значение.

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Температура процессора за пол часа игры не поднялась выше 80−82°C, видеокарты — 68 °C. Тактильно нагрев ощущался лишь в правом углу корпуса. Пространство под левой рукой возле клавиш управления персонажем W/A/S/D оставалось холодным.

Второй игрой стал Ведьмак 3, который вышел в 2015 году и до сих пор является одним из самых красивых и графически сложных проектов последних лет. На высоких (не максимальных) настройках с отключенной технологией NVIDIA HairWorks в сцене сражения с большим количеством противников fps в среднем держался на уровне 40−50 кадров в секунду. Играть было вполне комфортно.

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Видеокарта во время игры трудилась на пределе своих возможностей (загрузка составляла 99−100%), а процессор не был нагружен даже на половину (в среднем до 40%).

Это означает, что система сбалансирована и потенциал видеокарты полностью раскрыт. Чем меньше при этом трудится процессор, тем лучше (остается «зазор» для параллельного выполнения других задач вроде стриминга игр).

В новой Mass Effect: Andromeda на высоких настройках система выдавала порядка 30−35 кадров в секунду. При снижении параметров графики до средних значений можно выиграть еще около 10 fps. С температурным режимом все также оставалось в пределах нормы. Процессор нагревался максимум до 82 °C, видеокарта — 65−70°С.

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Время автономной работы

Важно, что ноутбук практически не шумит. По субъективным ощущениям, домашний игровой ПК автора статьи в простое производит больше шума, чем Lenovo Legion Y520 под нагрузкой. Троттлинга (снижения тактовой частоты работы процессора из-за повышенных температур) нам также заметить не удалось.

В «офисном» режиме работы с постоянно открытым клиентом Skype, MS Word, браузером Google Chrome, антивирусом «Касперского» и несколькими другими программами на 100% яркости дисплея ноутбук разрядился примерно за 3,5 часа. При этом на полную зарядку с 0 до 100 процентов уходит около двух часов.

Если играть в игры (или работать в других ресурсоемких программах — например, приложениях для монтажа видео), то больше чем на час автономной работы рассчитывать не стоит. Но для производительного игрового ноутбука продолжительное время работы от одного заряда — не самый важный критерий. Вряд ли вы соберетесь долго играть, находясь вдали от розетки.

В итоге

Главное преимущество Lenovo Legion Y520 заключается в отличном соотношении цены и качества. За относительно небольшие для игровых ноутбуков деньги (около 3000 рублей) вы получаете устройство, на котором в течении как минимум нескольких ближайших лет можно будет поиграть во все современные игры на высоких или средних настойках графики.

Из других плюсов лэптопа стоит выделить его достаточно легкий (2,4 кг) и тонкий корпус. Еще несколько лет назад практически все игровые ноутбуки весили вдвое больше. Кроме того, под большой нагрузкой аппарат практически не шумит, а нагрев остается в пределах допустимых значений.





К недостаткам Y520 отнесем не самую лучшую аудиосистему, которой явно не достает низких частот. Но если не особо придираться, то ее будет более чем достаточно для просмотра фильмов или игр. В остальном серьезных претензий к ноутбуку нет.

Единственное, что может удержать вас от покупки — это возможность за сравнимые деньги подобрать куда более производительный игровой ПК. Но если вам в силу определенных причин (например, частых переездов) нужен мощный и в тоже время тихий ноутбук, то Lenovo Legion Y520 станет хорошим выбором.

Ниже смотрите ценовые предложения конкурентов игровых гаджетов Lenovo