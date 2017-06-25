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Международный наркотрафик: основные маршруты и пути противодействия
26.06.2017 08:50 — Разное | Sputnik Беларусь
Международный день борьбы с употреблением наркотиков и их незаконным оборотом отмечается во многих странах мира 26 июня. Этот день был учрежден в 1987 году Генеральной Ассамблеей ООН.
Собеседник
"Если взять среднеазиатское направление, это так называемый "северный маршрут" поступления наркотиков со стороны Афганистана либо на территорию Российской Федерации, либо транзитом. Есть два направления — через Среднюю Азию и через Иран и Азербайджан до Дагестана. В основном наркотики идут либо в Россию, либо транзитом через Россию в Беларусь и дальше — в Европу", — сообщил Кузнецов.
При этом контрабандисты идут на всевозможные хитрости при перемещении наркотиков. Например, афганский героин в Россию из Азербайджана пытались спрятать среди бутылок с грузинской минеральной водой.
"Была загрузка в Афганистане, товар преступники переместили на территорию Ирана, в Иране загрузились уже азербайджанские перевозчики, попытались переместить героин в сторону Европы. В Дагестане попытка была пресечена, и товаром прикрытия была минеральная вода. Как это ни парадоксально, это была "Боржоми" грузинского производства", — рассказал Кузнецов.
Комментарий заместителя начальника службы противодействия контрабанде наркотиков Главного управления по борьбе с контрабандой Федеральной таможенной службы РФ Дмитрия Кузнецова слушайте на радио Sputnik Беларусь.
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