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Производитель подушек безопасности Takata объявил о банкротстве

26.06.2017 08:39 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 26 июн — Sputnik. Японский производитель подушек безопасности для автомобилей, корпорация Takata, объявил о банкротстве, говорится в распространенном в понедельник пресс-релизе компании.

Производитель подушек безопасности Takata объявил о банкротстве
© REUTERS Nicky Loh/File Photo
Снова Takata: подушки безопасности стали причиной отзыва 2,9 млн Toyota

Три года назад Takata оказалась в центре громкого скандала на фоне информации о том, что ее подушки могут самопроизвольно раскрываться. В результате дефекта подушек безопасности зафиксированы как минимум 16 смертей, в большинстве своем в США. Автопроизводителям пришлось отзывать миллионы автомобилей по всему миру для устранения неисправности.

Долги Takata на сегодняшний день превысили девять миллиардов долларов. По информации агентства Киодо, в ходе производства дела о банкротстве Takata передает свои дела американской компании Key Safety Systems, которой, в свою очередь, владеет китайская Ningbo Joyson Electronic.

Также заявление о банкротстве подал подрядчик производителя подушек безопасности, компания TK Holdings.

Takata была основана в 1933 году, и со временем стала крупнейшим поставщиком систем безопасности для автомобилей. В начале текущего года федеральный суд США предъявил трем топ-менеджерам компании обвинения в связи с предоставлением автоконцернам недостоверной информации о тестировании подушек безопасности.

 
Теги: Минск
 
 
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