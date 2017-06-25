В Минске пассажиры Jaguar с российскими номерами ехали, высунувшись из люка и окна

В Минске четверо пассажиров Jaguar XF с российскими номерами (57 регион — Орловская область) на ходу высунулись из окна и люка. Инцидент произошел днем 25 июня на улице Богдановича и попал в объектив видеорегистратора.

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— Вот так ездят у нас в Минске гости столицы, — коротко прокомментировал видео автор .

Стоит отметить, что за такие действия к административной ответственности можно привлечь как водителя, так и пассажиров.