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Фотоконкурс "Без маски": вручаем подарки победительницам

26.06.2017 09:00 — Разное | Tut.by  
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LADY.TUT.BY совместно с «Зеленой аптекой» провели фотоконкурс «Без маски», чтобы показать читательницам красоту без декоративной косметики.

В погоне за идеальными образами, модными трендами и косметическими новинками мы часто забываем, что каждая женщина прекрасна и уникальна. Девушки, принявшие участие в конкурсе, присылали в редакцию фотографии без ретуши и макияжа, чтобы напомнить о том, что понятие естественной красоты выходит за рамки шаблонов, навязываемых глянцем и индустрией моды.


Трех победительниц определили читательницы LADY.TUT.BY, проголосовав за понравившуюся фотографию. В подарок девушки получат наборы качественной натуральной косметики от «Зеленой аптеки».

Редакция LADY.TUT.BY поздравляет девушек и еще раз публикует их фотографии «без маски»:

1 место (201 голос), Зина Мироненко

2 место (180 голосов) Мария Шиманская


3 место (179 голосов) Светлана Адамович

Партнер проекта:


Маска интенсивно увлажняет кожу, придает ей сияние и бархатистость. Незаменимое средство для ухода за «уставшей» кожей лица. Идеально взаимодействует с сыворотками и пептид-активами.  Богатый состав действительно насытит кожу влагой, «сотрет» следы усталости и обезвоживания!

 
 
Ссылка на источник 51
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