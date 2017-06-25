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Фотоконкурс "Без маски": вручаем подарки победительницам
LADY.TUT.BY совместно с
В погоне за идеальными образами, модными трендами и косметическими новинками мы часто забываем, что каждая женщина прекрасна и уникальна. Девушки, принявшие участие в конкурсе, присылали в редакцию фотографии без ретуши и макияжа, чтобы напомнить о том, что понятие естественной красоты выходит за рамки шаблонов, навязываемых глянцем и индустрией моды.
Трех победительниц определили читательницы LADY.TUT.BY, проголосовав за понравившуюся фотографию. В подарок девушки получат наборы качественной натуральной косметики от «Зеленой аптеки».
Редакция LADY.TUT.BY поздравляет девушек и еще раз публикует их фотографии «без маски»:
1 место (201 голос), Зина Мироненко
2 место (180 голосов) Мария Шиманская
3 место (179 голосов) Светлана Адамович
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Красота без декоративной косметики
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