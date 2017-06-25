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Суриков высказался за отмену роуминга между Беларусью и Россией
26.06.2017 09:12 — Разное | Ежедневник
фото: sb.by
Чрезвычайный и полномочный посол России в Беларуси Александр Суриков в эфире телеканала «Беларусь 1» заявил о возможности отмены платы за роуминг для абонентов сотовых операторов обеих стран.
В качестве примера успешной реализации подобной практики, он привел опыт Европейского союза, где плата за роуминг была отменена в середине июне. Правда, на взгляд посла, мобильные операторы пойдут на такой шаг неохотно, пишет
Дипломат при этом добавил, что вопрос требует обсуждения на площадке Союзного государства.
Посол также выразил надежду, что к концу текущего года Беларусь и РФ подготовят соглашение о взаимном признании виз.
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Чрезвычайный и полномочный посол России в Беларуси Александр Суриков в эфире телеканала «Беларусь 1» заявил о возможности отмены платы за роуминг для абонентов...
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