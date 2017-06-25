Суриков высказался за отмену роуминга между Беларусью и Россией

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Чрезвычайный и полномочный посол России в Беларуси Александр Суриков в эфире телеканала «Беларусь 1» заявил о возможности отмены платы за роуминг для абонентов сотовых операторов обеих стран.

В качестве примера успешной реализации подобной практики, он привел опыт Европейского союза, где плата за роуминг была отменена в середине июне. Правда, на взгляд посла, мобильные операторы пойдут на такой шаг неохотно, пишет БЕЛТА .

Дипломат при этом добавил, что вопрос требует обсуждения на площадке Союзного государства.

Посол также выразил надежду, что к концу текущего года Беларусь и РФ подготовят соглашение о взаимном признании виз.

