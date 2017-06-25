﻿ Суриков высказался за отмену роуминга между Беларусью и Россией. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Суриков высказался за отмену роуминга между Беларусью и Россией

26.06.2017 09:12 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Суриков высказался за отмену роуминга между Беларусью и Россией

фото: sb.by

Чрезвычайный и полномочный посол России в Беларуси Александр Суриков в эфире телеканала «Беларусь 1» заявил о возможности отмены платы за роуминг для абонентов сотовых операторов обеих стран.

В качестве примера успешной реализации подобной практики, он привел опыт Европейского союза, где плата за роуминг была отменена в середине июне. Правда, на взгляд посла, мобильные операторы пойдут на такой шаг неохотно, пишет БЕЛТА

Дипломат при этом добавил, что вопрос требует обсуждения на площадке Союзного государства.

Посол также выразил надежду, что к концу текущего года Беларусь и РФ подготовят соглашение о взаимном признании виз.
 

 
 
Ссылка на источник 52
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Чрезвычайный и полномочный посол России в Беларуси Александр Суриков в эфире телеканала «Беларусь 1» заявил о возможности отмены платы за роуминг для абонентов...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
В Минске пассажиры Jaguar с российскими номерами ехали, высунувшись из люка и окна
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика