Беларусь не удержалась в суперлиге командного чемпионата Европы по легкой атлетике

Сборная Беларуси не сумела сохранить прописку в суперлиге командного чемпионта Европы по легкой атлетике, который прошел 23−25 июня во французском Лилле.



Алина Талай. Фото: bfla.eu

По итогам трех дней Беларусь набрала 188,5 очка и заняла 10-е место среди 11 команд.

От 9-й строки, которая позволяет удержаться в элитном дивизионе, белорусские легкоатлета отстали на 8 баллов.

Золото командного чемпионата Европы завоевала сборная Германии (321,5), серебро у Польши (295), бронза — у Франции (270).





В составе сборной Беларуси в отдельных видах в призовые тройки пробивались шесть спортсменов.

Анна Малыщик завоевала золото в метании молота (74,56 м), Алена Дубицкая победила в толкании ядра (18,39 м).



Анна Малыщик. Фото: bfla



Алена Дубицкая. Фото: bfla.eu

Ирина Жук (в девичестве — Яколцевич) с личным рекордом (4,60 м) взяла серебро в прыжках с шестом. Вторые места заняли также Павел Борейша в метании молота (77,52 м), Алина Талай в барьерном беге на 100 метров (12,91 с) и Татьяна Холодович в метании копья (64,60 м).

Девятовский: Осталось двоякое впечатление

Руководитель Белоруской федерации легкой атлетики Вадим Девятовский поделился комментарием о выступлении белорусской сборной на командном чемпионате Европы по легкой атлетике в Лилле-2017.



Фото: Владимир Евстафьев, TUT.BY

— Осталось двоякое впечатление. Многие наши атлеты очень порадовали и, не дрогнув, показали то, на что способны, а некоторые из них даже чуть больше, чем могли. Видно было, что каждый боролся и желал сделать максимум для команды, страны.

У кого-то произошли осечки… И от этого, конечно, грустно.

Мы заняли 10-е место и не попали в заветную девятку сильнейших, которая остается в суперлиге. С одной стороны, мы в десятке сильнейших команд в Европе, с другой стороны, не хватило буквально 8 очков, чтобы остаться в суперлиге.

Будем анализировать все, что произошло. В команде происходит смена поколений, и надо время, чтобы наша молодежь прибавила во взрослом спорте. Самое главное, у нас есть с кем идти вперед. В любом случае, большое спасибо всем спортсменам и их тренерам за их самоотдачу и труд. У кого не получилось, не опускайте руки, идите вперед! Мы обещаем вернуться! Вперед, Беларусь! — цитирует Вадима Девятовского официальный сайт БФЛА.