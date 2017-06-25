﻿ Беларусь может рассмотреть возможность покупки "Искандеров" у РФ. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Беларусь может рассмотреть возможность покупки "Искандеров" у РФ

26.06.2017 09:23 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 26 июн — Sputnik. Минск в будущем может рассмотреть возможность покупки у России ракетных комплексов "Искандер", заявил посол Беларуси в Москве Игорь Петришенко в интервью РИА Новости.

Беларусь может рассмотреть возможность покупки "Искандеров" у РФ
© YouTube / IRKUT Corporation
Су-30СМ: как выглядит и летает истребитель, который закупит Беларусь

"Поставки комплексов С-400 и оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер" могут быть рассмотрены с учетом появления нового вооружения с улучшенными характеристиками", — сказал Петришенко.

Он также отметил со ссылкой на Минобороны Беларуси, что на сегодняшний день основным ЗРК в Вооруженных Силах республики остается комплекс С-300.

Ранее оборонное ведомство Беларуси сообщило о подписанном с Россией контракте на закупку 12 истребителей Су-300 СМ. В рамках контракта самолеты будут поставляться Россией в несколько этапов.

Ракетный комплекс "Искандер" был принят на вооружение в России в 2006 году, основное его назначение — уничтожение систем ПРО и ПВО противника, а также объектов, прикрываемых ими. Комплекс считается самым опасным оружием российской армии.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 47
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Покупка может быть рассмотрена при появлении нового вооружения с улучшенными характеристиками, отметил дипломат.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Беларусь не удержалась в суперлиге командного чемпионата Европы по легкой атлетике
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика