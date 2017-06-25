МИНСК, 26 июн — Sputnik. Минск в будущем может рассмотреть возможность покупки у России ракетных комплексов "Искандер", заявил посол Беларуси в Москве Игорь Петришенко в интервью РИА Новости .

"Поставки комплексов С-400 и оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер" могут быть рассмотрены с учетом появления нового вооружения с улучшенными характеристиками", — сказал Петришенко.

Он также отметил со ссылкой на Минобороны Беларуси, что на сегодняшний день основным ЗРК в Вооруженных Силах республики остается комплекс С-300.

Ранее оборонное ведомство Беларуси сообщило о подписанном с Россией контракте на закупку 12 истребителей Су-300 СМ . В рамках контракта самолеты будут поставляться Россией в несколько этапов.

Ракетный комплекс "Искандер" был принят на вооружение в России в 2006 году, основное его назначение — уничтожение систем ПРО и ПВО противника, а также объектов, прикрываемых ими. Комплекс считается самым опасным оружием российской армии.