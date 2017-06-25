|
Беларусь может рассмотреть возможность покупки "Искандеров" у РФ
26.06.2017 09:23 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 июн — Sputnik. Минск в будущем может рассмотреть возможность покупки у России ракетных комплексов "Искандер", заявил посол Беларуси в Москве Игорь Петришенко в интервью
"Поставки комплексов С-400 и оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер" могут быть рассмотрены с учетом появления нового вооружения с улучшенными характеристиками", — сказал Петришенко.
Он также отметил со ссылкой на Минобороны Беларуси, что на сегодняшний день основным ЗРК в Вооруженных Силах республики остается комплекс С-300.
Ранее оборонное ведомство Беларуси сообщило о
Ракетный комплекс "Искандер" был принят на вооружение в России в 2006 году, основное его назначение — уничтожение систем ПРО и ПВО противника, а также объектов, прикрываемых ими. Комплекс считается самым опасным оружием российской армии.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Покупка может быть рассмотрена при появлении нового вооружения с улучшенными характеристиками, отметил дипломат.
|
Архив (Разное)
Комментарии