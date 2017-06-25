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"Расстроился". В Ганцевичах задержали 25-летнего водителя, который "надышал" 4,2 промилле

26.06.2017 09:41 — Разное | Tut.by  
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24 июня в Ганцевичах инспекторы ГАИ задержали 25-летнего водителя, который управлял автомобилем с 4,2 промилле.

Молодой человек ехал на Ford Mondeo по улице Красноармейской. Освидетельствование показало 4,2 промилле.

Как пояснил водитель, после ссоры с супругой, он расстроился и, употребив спиртное, ехал на дачу, сообщили в ГАИ региона.

В отношении нарушителя инспекторы составили административные протоколы. Он будет лишен права управления транспортными средствами на три года. Также ему грозит крупный штраф.

 
 
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Как пояснил водитель, после ссоры с супругой, он расстроился и, употребив спиртное, ехал на дачу

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