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Президент Колумбии назвал число погибших при крушении прогулочного судна

26.06.2017 09:40 — Разное | Ежедневник  
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Президент Колумбии назвал число погибших при крушении прогулочного судна

фото: REUTERS

После крушения судна на водохранилище в Колумбии подтверждена гибель шести человек, еще 31 считается попавшим без вести, сообщил президент страны Хуан Мануэль Сантос.

Он заявил журналистам, что "к настоящему моменту погибли шесть человек, 31 объявлен пропавшим", пишет Интерфакс.

Ранее представитель местной администрации Маргарита Монкада сообщила, что официально подтверждена гибель девяти человек.

Инцидент произршел в воскресенье около 14:00 по местному времени. Четырехпалубное судно, перевозившее, по уточненным данным, 170 человек, затонуло возле города Гуатапе на севере Колумбии, ведутся спасательные работы.

Местные власти информировали, что в ходе спасательной операции удалось понять из воды около 100 человек, еще около 40 смогли самостоятельно добраться до берега.

О причинах крушения судна не сообщается
 
 
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После крушения судна на водохранилище в Колумбии подтверждена гибель шести человек, еще 31 считается попавшим без вести, сообщил президент страны Хуан Мануэль...

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