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Под Петриковом опрокинулся SsangYong: водитель вылетел из салона и погиб
ДТП случилось 25 июня, около 14.30, в Петриковском районе недалеко от деревни Новые Головчицы, сообщили в ГАИ Гомельской области.
54-летний водитель SsangYong ехал по трассе Октябрьский — Копцевичи в направлении деревни Красная Слобода. На 35-м километре дороги он не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, в результате чего зацепил правую по ходу движения обочину, после чего автомобиль опрокинулся на проезжей части.
По информации УГАИ МВД, водителя выбросило из салона автомобиля при опрокидывании. От полученных травм он скончался на месте происшествия.
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54-летний водитель SsangYong ехал по дороге Октябрьский - Копцевичи в направлении деревни Красная Слобода.
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