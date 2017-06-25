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Под Петриковом опрокинулся SsangYong: водитель вылетел из салона и погиб

26.06.2017 10:09 — Разное | Tut.by  
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ДТП случилось 25 июня, около 14.30, в Петриковском районе недалеко от деревни Новые Головчицы, сообщили в ГАИ Гомельской области.


54-летний водитель SsangYong ехал по трассе Октябрьский — Копцевичи в направлении деревни Красная Слобода. На 35-м километре дороги он не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, в результате чего зацепил правую по ходу движения обочину, после чего автомобиль опрокинулся на проезжей части.


Фото: УГАИ МВД

По информации УГАИ МВД, водителя выбросило из салона автомобиля при опрокидывании. От полученных травм он скончался на месте происшествия.

 
 
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54-летний водитель SsangYong ехал по дороге Октябрьский - Копцевичи в направлении деревни Красная Слобода.

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