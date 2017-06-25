Под Петриковом опрокинулся SsangYong: водитель вылетел из салона и погиб

ДТП случилось 25 июня, около 14.30, в Петриковском районе недалеко от деревни Новые Головчицы, сообщили в ГАИ Гомельской области.





54-летний водитель SsangYong ехал по трассе Октябрьский — Копцевичи в направлении деревни Красная Слобода. На 35-м километре дороги он не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, в результате чего зацепил правую по ходу движения обочину, после чего автомобиль опрокинулся на проезжей части.



Фото: УГАИ МВД

По информации УГАИ МВД, водителя выбросило из салона автомобиля при опрокидывании. От полученных травм он скончался на месте происшествия.