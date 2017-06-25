Магия несовместимого: украинцы The Hardkiss впервые выступят в Минске

15 октября в клубе Re: Public состоится первый в Беларуси сольный концерт яркой украинской группы The Hardkiss , объединяющей в своем творчестве рок, поп и электронику.





The Hardkiss называют свой стиль progressive pop — это сочетание казалось бы несовместимых вещей: хардовых аранжировок и звучания, а также мелодики, глубоких текстов и соулового вокала Юлии Саниной. Прибавьте к этому яркие концертные шоу, запоминающиеся видеоклипы и необычные образы, над которыми работает собственная команда и лучшие fashion-дизайнеры Украины, и вы узнаете секрет успеха коллектива.

The Hardkiss «Make Up»

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.



Группа The Hardkiss является шестикратным обладателем украинской национальной премии Yuna: в 2017 году их признали «Лучшей рок-группой» и наградили за «Лучшее концертное шоу». На счету группы также номинация на международную премию MTV European Music Awards («Лучший украинский артист», 2012) и победа на наградах M1 Music Awards («Альтернатива», 2016). В начале 2016 года на национальном отборе на «Евровидение 2016» The Hardkiss заняли второе место, уступив только Джамале.

The Hardkiss «Антарктида»

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.



В октябре 2016 коллектив отметил пятилетие двумя грандиозными концертами в Киеве, которые собрали больше 10 тысяч зрителей. В апреле 2017 — выпустили второй полноформатный альбом «Perfection Is A Lie», на котором собрали лучшие песни за два года.

15 октября — Re: Public — 20.00. Цена: 37−47 рублей. Купить билет