ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Магия несовместимого: украинцы The Hardkiss впервые выступят в Минске

26.06.2017 10:04 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

15 октября в клубе Re: Public состоится первый в Беларуси сольный концерт яркой украинской группы The Hardkiss, объединяющей в своем творчестве рок, поп и электронику.


The Hardkiss называют свой стиль progressive pop — это сочетание казалось бы несовместимых вещей: хардовых аранжировок и звучания, а также мелодики, глубоких текстов и соулового вокала Юлии Саниной. Прибавьте к этому яркие концертные шоу, запоминающиеся видеоклипы и необычные образы, над которыми работает собственная команда и лучшие fashion-дизайнеры Украины, и вы узнаете секрет успеха коллектива.

The Hardkiss «Make Up»

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.

Группа The Hardkiss является шестикратным обладателем украинской национальной премии Yuna: в 2017 году их признали «Лучшей рок-группой» и наградили за «Лучшее концертное шоу». На счету группы также номинация на международную премию MTV European Music Awards («Лучший украинский артист», 2012) и победа на наградах M1 Music Awards («Альтернатива», 2016). В начале 2016 года на национальном отборе на «Евровидение 2016» The Hardkiss заняли второе место, уступив только Джамале.

The Hardkiss «Антарктида»

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.

В октябре 2016 коллектив отметил пятилетие двумя грандиозными концертами в Киеве, которые собрали больше 10 тысяч зрителей. В апреле 2017 — выпустили второй полноформатный альбом «Perfection Is A Lie», на котором собрали лучшие песни за два года.

15 октября — Re: Public — 20.00.

Цена: 37−47 рублей.

Купить билет

 
 
Ссылка на источник 36
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
15 октября в клубе Re: Public состоится первый в Беларуси сольный концерт яркой украинской группы The Hardkiss, объединяющей в своем творчестве рок, поп и электронику.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
В штаб-квартире СНГ обсудят молодежную политику
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика