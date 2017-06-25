Прокурорский юбилей: чем запомнились белорусские генпрокуроры

День работников прокуратуры отмечают в Беларуси 26 июня — в этот день исполняется 95 лет белорусскому ведомству.

Sputnik к юбилею белорусской прокуратуры попытался выяснить, чем запомнились люди, которые в свое время занимали должность генпрокурора.

Первый прокурор Беларуси

Первый генпрокурор суверенной Беларуси Николай Игнатович в данной должности проработал недолго: в 1991-1992 годах. Профессиональный юрист Игнатович вошел в историю белорусской юриспруденции и криминалистики тем, что расследовал уголовное дело о гибели первого секретаря Центрального комитета Компартии Беларуси Петра Машерова. Кроме этого, Игнатович изобличил матерого преступника, который орудовал на протяжении многих лет в Витебской области и совершил более 30 убийств.

Шолоднов и Капитан

Вторым генпрокурором суверенной Беларуси стал Василий Шолодонов, он возглавлял надзорное ведомство в 1992-1995 годах. В открытых интернет-источниках крайне мало информации о данном периоде. Ветераны правоохранительных органов называют это время "трудным и очень неоднозначным". Василий Шолодонов умер 10 лет назад после трагического случая: в результате бытовой травмы он получил сильнейшие ожоги тела, врачи почти полгода боролись за его жизнь.

Следующим белорусским генпрокурором стал Василий Капитан, он побил рекорд самого непродолжительного нахождения в должности главы надзорного ведомства — с 28 февраля по декабрь 1996 года.

Сумрачный Quasimodo

Профессиональный юрист Олег Божелко был назначен на должность генпрокурора в декабре 1996 года, до этого он несколько месяцев проработал прокурором Могилевской области. В кресле генпрокурора Божелко находился на протяжении 4 лет. Несмотря на то что это был "закат лихих 90-х", генеральный прокурор не баловал общественность заявлениями о громких уголовных делах, хотя и регулярно появлялся в Национальном пресс-центре. По свидетельству ряда журналистов, самым ярким "ньюсом" из уст Божелко была информация о том, как жена одного из политиков откусила кусок уха милиционеру.

Снят с должности Божелко был в 2000 году, в один день с председателем КГБ Владимиром Мацкевичем. В отличие от своих коллег — экс-руководителей силовых структур, Божелко не уехал в Москву и не пошел в коммерческие структуры. В одном из немногочисленных интервью он заявил, что хочет, чтобы "о нем вообще забыли".

Около 10 лет назад появилась информация о том, что высшее руководство страны подумывает вернуть Боженко на государственную службу, не то в Минюст, не то в Совет безопасности, не то в Верховный суд. Но этого не случилось. Ряд источников утверждает, что на "предварительном собеседовании" Божелко якобы "потребовал белого скакуна" и заявил, что если и вернется, то только опять на Интернациональную, 22, в кресло генпрокурора.

Из-за особенностей отношения к своему внешнему виду — генпрокурор Божелко, мягко говоря, никогда не отличался щегольством и элегантностью — его зачастую называли именем известного персонажа романа Виктора Гюго "Собор Парижской Богоматери". Ряд источников Sputnik высказали мнение, что "самый сумрачный" генпрокурор современной Беларуси затворник Божелко вряд ли придет на торжества, посвященные 95-летию органов прокуратуры.

Молчание "тигра" Шеймана

На посту генпрокурора внешне непритязательного, но от этого не менее амбициозного Божелко сменил генерал Виктор Шейман, который до этого был и в должности госсекретаря, и в должности главы МВД. После четырех "божелковских" лет Генеральная прокуратура под руководством Шеймана стала одним из самых закрытых ведомств страны. С 2000 по 2004 Шейман, будучи генпрокурором, не просто не дал ни одного интервью, он не провел ни одной пресс-конференции.

До сих пор в открытых интернет-источниках фамилия Шеймана употребляется рядом с так называемыми "эскадронами смерти". Генерал Шейман — "старожил" белорусского списка невъездных: ему с 2006 года запрещен въезд в США и страны Евросоюза.

Шеймана в бытность его работы в Совбезе и Генпрокуратуре называли "серым кардиналом" и одним из самых влиятельных людей в стране. Ходили легенды о его способности создать "атмосферу страха", когда у седых генералов-прокуроров тряслись руки. Его фамилия на каком-то из этапов стала нарицательной, и, к примеру, жесткую женщину у власти могли назвать "Шейман в юбке". Как следует из открытых источников, из-за особенностей характера самого "таинственного и закрытого" белорусского чиновника чаше всего называли Шерхан или Тигр.

Вместе с тем, как отмечают эксперты, самым неожиданным и запоминающимся моментом биографии "старого солдата, не знающего слов любви" Виктора Шеймана стала резкая смена имиджа. Где-то в 2010 году, работая в Администрации главы государства, он сбрил усы, закрасил седину и помолодел лет на 15. В следующем году Шейману будет 60, но эксперты уверены, что "тигр" белорусского истеблишмента никогда не прервет свое молчание — ни по поводу событий начала 2000-х, ни по поводу сбритых усов.

Long-liver fox Миклашевич

Наряду с такими "аксакалами" белорусского истеблишмента, как вице-премьер Владимир Семашко, председатель Верховного суда Валентином Сукало, спикером верхней палаты белорусского парламента Михаилом Мясниковичем, Петр Миклашевич входит в топ-10 чиновников-долгожителей. Сменив на должности генпрокурора "мистического и наводящего ужас" Шеймана, у журналистов и экспертов он стал символом "прокурорской оттепели".

Во времена Миклашевича генпрокуратура стала одним из открытых ведомств — как правило, один раз в месяц либо сам Миклашевич, либо кто-то из его заместителей проводили брифинг, на котором сообщал о наиболее резонансных уголовных делах и задержаниях чиновников. К примеру, о громком задержании гендиректора "МАЗа" Боровского Миклашевич сообщил журналистам на следующий день после того, как подписал санкцию о применении к нему меры пресечения. Причем этот ньюс был озвучен под занавес брифинга, когда журналисты были усыплены списком уголовных дел о мелких взятках в регионах.

Как отмечают эксперты, "не зря то улыбчивого, то резкого и стремительного Миклашевича в кулуарах называли не только очень опытным силовикам, но и чиновником, способным виртуозно станцевать фокстрот, если понадобится". Ряд источников утверждает, что в комплиментарном контексте Миклашевича называли "лисом".

Рокировка, или человек с особым мнением

В феврале 2008 года глава государства провел рокировку — генпрокурора Миклашевича назначил председателем Конституционного суда, освободив от этой должности возглавлявшего его более 10 лет Григория Василевича. Гражданский профессор Василевич был назначен на должность генпрокурора. Через несколько месяцев ему были вручены генеральские погоны.

На посту генпрокурора Василевич запомнился тем, что предлагал возродить практику выездных судов, публичных порицаний, кроме того, он предложил повысить требования к сотрудникам прокуратуры. Проработав чуть более трех лет в должности генпрокурора, он был отправлен в отставку. Прошло уже более 6 лет, Василевич до сих пор работает на юрфаке БГУ, в интернете до сих пор ему вспоминают "коттедж за 1,5 миллиона долларов", и до сих пор — уже более 20 лет — Васильевича называют "человеком с особым мнением".