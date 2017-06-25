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Борис Гребенщиков и группа "Аквариум" отметят 45 лет в Минске

26.06.2017 10:26 — Разное | Tut.by  
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Группе «Аквариум» этим летом исполняется 45 лет. Музыканты приглашают отметить событие юбилейным концертом в Prime Hall 30 июля.


Сорок пять лет назад в июле 1972 года студент-математик Борис Гребенщиков и студент-медик Анатолий Гуницкий придумали «Аквариум». Обоим хотелось жить в мире, совсем не похожем на окружавший их: хотелось цвета, свободы, чтобы попасть в прекрасный мир, который открывается каждому после прослушивания песен The Beatles.

До первого публичного выступления перед немногочисленной студенческо-пионерской аудиторией оставалось еще 8 месяцев, до первого выступления на фестивале «самодеятельных ансамблей» — почти 4 года, а до первого показа «Аквариума» по советскому телевидению под видом «музыкальных пародистов» — почти десять лет. Именно летом 1972 года Борис Гребенщиков написал свою первую песню на русском языке.

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Гребенщиков поет по-русски 45 лет. Вместе с группой «Аквариум» музыкант записал десяток самиздатских альбомов и еще полтора десятка официальных, когда слово «рок» перестало быть запрещенным.

Именно БГ первым из русских смог адаптировать эстетику современной западной музыкальной культуры к особенностям своего родного языка, и он продолжает заниматься именно этим — показывать как можно быть русским и петь не только петербургские романсы, но и ямайское регги, американский фолк и ирландские баллады.

Гребенщиков не только знаменитый певец и музыкант. Он еще и переводчик, писатель, художник, радиоведущий. Разнонаправленность его интересов и глубина познаний способствовала превращению БГ в настоящего культового персонажа. Каждый его концерт — почти магический ритуал, после которого, по свидетельству участвующих в нем, в сердце остается ощущение праздника.

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Группе "Аквариум" этим летом исполняется 45 лет. Музыканты приглашают отметить событие юбилейным концертом в Prime Hall 30 июля.

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