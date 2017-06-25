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В Шкловском районе фура насмерть сбила пешехода
Смертельный наезд произошел 24 июня, в 02.40, вблизи деревни Клин Шкловского района. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили в УГАИ МВД.
По предварительной информации, 43-летний водитель фуры Volvo ехал по трассе Витебск — Гомель в направлении Орши. На 190-м километре дороги он совершил наезд на стоящего на проезжей части 59-летнего мужчину, который не был обозначен световозвращающими элементами.
В результате ДТП пешеход от полученных травм умер на месте происшествия.
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Наезд произошел 24 июня, в 02.40, вблизи деревни Клин.
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