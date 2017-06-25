Раскрыта внешность нового BMW X3

В распоряжении издания BMWBlog оказались первые официальные фотографии кроссовера X3 следующего поколения. Снимки были по ошибке выложены на официальный гонконгский сайт марки за несколько дней до премьеры и затем вскоре удалены. При этом порталу удалось сделать скриншоты.





Премьера X3 состоится в понедельник, 26 июня, на мероприятии в штаб-квартире BMW в Спартанбурге, США.

По предварительной информации, новый BMW X3 станет больше и легче предшественника. В гамме модификаций появится вариант M40i, оснащенный 360-сильной трехлитровой «турбошестеркой». С таким двигателем кроссовер сможет набирать первую «сотню» за 4,8 секунды. Максимальная скорость будет ограничена 250 километрами в час.





Также появятся версии X3 xDrive20d, xDrive30d, xDrive20i, xDrive30i и, вероятно, 320-сильный дизельный кроссовер M40d. Затем будет представлен М-автомобиль с «турбошестеркой» от M3/M4 и машина с гибридной силовой установкой. К 2020 году может выйти электрический вариант.

Публичный дебют нового BMW X3 состоится на сентябрьском моторшоу во Франкфурте.