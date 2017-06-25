Золотую монету с тремя милиционерами на аукционе продали за 1,8 тысячи долларов

Памятная золотая монета номиналом 50 рублей, посвящённая 100-летию белорусской милиции, была продана на аукционе за 3600 рублей. Это в пять раз дороже отпускной цены банка, сообщает сайт «Белорусская бонистика».

Фото: belbonistika.com

В январе этого года Нацбанк приурочил к 100-летию белорусской милиции выпуск монет трех видов: золотая (номинал 50 рублей), серебряная (20 рублей) и медно-никелевая (1 рубль). На реверсе монеты изображены три милиционера.



Фото: belbonistika.com

Несмотря на то, что отпускная цена банка для золотой монеты с тремя милиционерами составляла 800 рублей, найти экземпляр дешевле 2 тысяч долларов уже практически невозможно, отмечают на сайте «Белорусская бонистика». Сейчас в продаже есть три монеты: одну продают в Беларуси за 2,5 тысячи долларов в составе сборного лота, вторую на российском аукционе за 2 тысячи долларов и третью в литовском нумизматическом интернет-магазине за 1,8 тысячи евро.

Можно ожидать, что золотая монета «Белорусская милиция. 100 лет» станет одной из самых редких белорусских монет, предполагает «Белорусская бонистика». Во-первых, ее тираж — 100 экземпляров. Это один из самых маленьких тиражей белорусских монет. Во-вторых, большая часть монет, вероятно, находится у сотрудников МВД в качестве памятных подарков в честь 100-летнего юбилея белорусской милиции, и, вероятно, либо утратит банковскую сохранность, либо не будут продана коллекционерам в ближайшем будущем.