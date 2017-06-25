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Лукашенко поздравил прокуроров с 95-летием
26.06.2017 10:43 — Разное | Ежедневник
фото: mpt.gov.by
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов органов прокуратуры с профессиональным праздником.
В нынешнем году отмечается 95-летие со дня образования главного надзорного органа Беларуси.
Как отметил белорусский президент, с момента своего создания прокуратура вносит весомый вклад в борьбу с преступностью и коррупцией, координируя деятельность правоохранительных органов, пишет
"Благодаря компетентности, объективности и верности служебному долгу прокурорские работники по праву заслужили авторитет в обществе. Они на высоком уровне обеспечивают защиту прав граждан и организаций, а также общественных и государственных интересов", - говорится в поздравлении.
Александр Лукашенко поблагодарил ветеранов органов прокуратуры, жизненный путь, опыт и мудрость которых являются примером беззаветного служения закону на благо народа.
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Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов органов прокуратуры с профессиональным праздником.
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