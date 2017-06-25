Дочь Трампа предстанет перед судом за плагиат дизайна туфель

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По постановлению районного суда Манхэттена, Иванка должна дать показания до конца октября текущего года.

Дочь президента США Дональда Трампа Иванку вызвали в суд по делу о плагиате дизайна обуви, передает «Газета. Ру» со ссылкой на Bloomberg.

По постановлению районного суда Манхэттена, Иванка должна дать показания до конца октября текущего года. Судья разрешил сделать ей это не в Нью-Йорке, а в Вашингтоне.

Об обвинениях в плагиате стало известно в июне 2016 года. Итальянский производитель обуви Aquazzura заявил, что дочь Трампа позаимствовала дизайн одной из моделей босоножек стоимостью более 780 долларов. Компания Иванки Трамп выпустила практически точно такую же пару обуви под собственной маркой по цене около 150 долларов.

Ранее сообщалось, что бренд Ivanka Trump отчитался о рекордной выручке.