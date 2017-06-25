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Глава МИД Венгрии обвинил ЕС в лицемерии в вопросе миграционного кризиса

26.06.2017 10:26 — Разное | Ежедневник  
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Глава МИД Венгрии обвинил ЕС в лицемерии в вопросе миграционного кризиса

фото: tvc.ru

Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто подверг критике Еврокомиссию за давление на страны Центральной Европы в связи с миграционным кризисом.

"Вместо того чтобы решать проблему, Еврокомиссия выбирает Венгрию, Чехию и Польшу, центральноевропейские страны и шантажирует их, угрожая наказанием", – заявил Петер Сийярто в интервью телеканалу "Беларусь-1", вышедшем в эфир в воскресенье, пишет Интерфакс-Запад.

"Почему они не занимаются реальными вопросами? (...) Вместо этого они устраивают демонстративную порку тем странам, которые открыто говорят о вызовах и угрозах", – сказал он. По его мнению, "ЕС относится к проблеме мигрантов с лицемерием".

"Мы позволили полутора миллионам нелегальных мигрантов попасть на территорию Европы без всякого контроля и регулирования: никто никого не проверял, мы не знаем, кто эти люди, зачем они пришли, каковы их планы. Очевидно, это огромный риск", – сказал Сийярто.

"Мы уже видим, что Европа столкнулась с самой серьезной террористической волной именно сейчас: теракты случаются почти ежемесячно, это просто сумасшествие", – заявил он.

"Это просто неприемлемо", – подчеркнул глава МИД Венгрии.

 
 
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Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто подверг критике Еврокомиссию за давление на страны Центральной Европы в связи с миграционным...

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